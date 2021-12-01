內地「海歸」女收納師談創業路：曾整理逾千衣服　別墅項目收兩萬

內地近年興起上門為客戶整理衣櫥的整理收納師一職，然而由於是新興職業，普通人若非特意關注，對其職能、收入都了解有限。近日，分別來自浙江杭州及江蘇揚州的90後女子園子和姜姜，便向外界介紹了其創業經過及心路歷程，當中園子更是自加拿大名校學成歸國，出於對收納的熱情而選擇毅然辭職。



今年1月15日，國家人社部公示了一批新增的職業工種，在 「家政服務員」下增設「整理收納師」工種。與家政服務不同，收納師並非簡單地收拾房間，而是要通過規劃去梳理家中需要哪些物品，客戶群以城市高收入群體為主，如因工作忙而沒有整理收納時間及經驗的白領等。

1996年出生的園子便是其中一員，她自加拿大英屬哥倫比亞大學亞洲文化研究專業畢業後，於2019年回國任職於一家國際外貿服裝企業，不過每個月都在整理大量庫存衣物的她，對整理衣服效率之低十分不解，加上早在2015年就曾對收納師職業有所了解，故經此一職後堅定辭職，轉而報名上海一個整理收納師培訓班，結果遇上比自己大兩歲、畢業於江南大學教育技術專業的姜姜。

雖然二人專業都與收納無關，但同為90後的她們相當有默契，很多想法都一致，遂在去年6月決定一同杭州在杭州創辦了「一宅整理」工作室，其取義於「 安心於一，宅心於舍」，冀通過整理幫助客戶獲得滿意的居所。

+ 3

園子和姜姜介紹，整理收納有詳細的流程，接單後，她們會先去客戶家觀察房屋整體佈局，根據用戶生活習慣做規劃，考慮添置用品或移換東西，之後再上門與客戶一起進行物品篩選，再做物品的收納、陳列工作。她們又稱業內流傳這樣一句話，「如果說保潔是把花瓶擦乾淨，那麼整理收納就是要告訴房主花瓶應該擺在哪裡讓屋子更漂亮，讓整個家庭的空間更有質感」。

不過萬事起頭難，去年7月，她們便接了難度很高的第一單，令二人差點打退堂鼓。據介紹，那是兩位剛搬家到下沙，但是腿受傷而沒法動彈的客戶，「我們打開門之後發現地上都是土，還有很多香煙頭，家裡到處都是編織袋」。在4小時的服務中，二人除了把物品歸置好，還要清潔地板，甚至倒床頭的垃圾，但由於是第一單，她們只收60元（人民幣．下同）一小時。

而第二單的客戶是一名熱愛買衣服的女子，幾乎每一套穿一次兩次就不穿了，二人經整理後發現大概有一千多件衣服。由於其家中衣櫥有很多深深的隔板，為免動亂整體，二人遂教她用包子法折疊短袖，豎立收納放在櫥櫃，並只用到80%的空間以方便取，而深櫥櫃如果平著放衣服就不能超過五件，同時增加了伸縮隔板讓浪費的上層空間放包包。結果，衣櫥煥然一新，格外滿意的客戶還成為了她們的熟客。

園子和姜薑。 （錢江晚報 · 小時新聞）

據二人介紹，其杭州的團隊除了她們，還有6名上門工作者、4名兼職；整理收納師的價格很透明，最低消費一次需要2人3小時，一千元起，至於最高收費的一次是一個需要量尺寸做方案的別墅高端整理項目，2萬元，6人最後用了三天半時間整理別墅，出物品報告。現時，二人平均月入一萬，且分旺季和淡季，如過年前或者雙十一後的收入會更多。

姜姜坦言父母一開始並不支持她做收納師，直到生意搞得有聲有色才慢慢改為支持。圓子也一樣，但她正慢慢把收納觀念普及給父母，其父親最後決定給她五年時間試一試。