武漢90後女生當「整理收納師」：不只服務於物，還服務於人

湖北武漢90後女生木子（化名）是一名「整理收納師」，由2019年入行至今，她每年服務的家庭至少有400多戶，客戶大多是中高收入家庭和單身女性。她介紹，收納師其實是房屋的醫生，「我們不只是服務於物，還服務於人，服務於空間」。



《九派新聞》報道，木子是一名「整理收納師」，工作時間自由，接單後才上門工作，每單服務時間一般是4小時或8小時。4小時是整理局部功能區，8小時則是整理整套房屋，每小時收費100元（人民幣，下同），3小時起約，公司會根據業務量抽成。

2019年，木子經過10天的培訓後開始跟隨同事上門服務。她表示，培訓只教最基礎的收納整理方法，自己要在實踐中積攢經驗，「想要做專業，你要上戶去接觸到不同的案例、不同的戶型、不同的客戶」。從業4年多的她，現在能針對一套房屋設計出10種不同的整理方案。

整理收納前與整理收納後。（九派新聞）

木子稱，整理收納不是保潔類的家政服務，並非簡單的疊衣服、收拾房屋，他們需要出方案、畫規劃圖，根據房屋空間、業主生活習慣及需求對儲物空間再設計改造，重新規劃物品的擺放位置，「我們不只是服務於物，還服務於人，服務於空間。我們是房屋的醫生，是家庭空間的醫生」。

木子介紹，她的客戶主要是中高收入家庭和單身女性，但如今人們對整理收納師的接受程度變高，目標客戶也變多，「現在人們會覺得收納是一件需要專業的人去做專業的事情」。

客戶衣櫃收納完成後。（九派新聞）

2021年，中國人力資源和社會保障部將「整理收納師」納入中國新職業工種。2022年9月28日，人力資源和社會保障部正式發布修訂版《中華人民共和國職業分類大典》，「整理收納師」正式納入到居民服務人員職業類目中，其職業技能得到國家認可。

今年4月初發布的《2023-2024 中國整理行業白皮書》顯示，目前中國已接受過職業整理師培訓的總人數超過7.3萬人，相比之前增長97.29%。僅2022年至2023年，全國就新增職業整理師逾3.6萬人，同比增長超過200%。90後正成為整理行業的新銳力量，其從業人員占比在2023年接近 10%。

2023年，整理行業從業者各年齡段佔比。（微信公眾號＠留存道）

在市場方面，2023年，廣東、北京仍然是整理收納服務體量最大的省份，一線城市仍保持著平穩的增長態勢，二、三線城市的增幅相對較小。