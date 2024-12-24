雲南3女考研遭反鎖民宿錯過試場　不滿老闆卸責：起初還讓我賠錢

周一（23日），雲南昆明發生一起令人遺憾的事件，三名女生因門鎖出問題被反鎖在民宿內，因而錯過了研究生入學考試。她們認為，涉事民宿應負責，不滿其只賠了100多元（人民幣．下同）就敷衍了事，「根本沒有補救機會，這是國家統一考試啊。要麽再戰，要麽重新打算」。



據內媒報道，當事人小張透露，她和兩位朋友一同參加2025年昆明某高校醫學專業的研究生考試，這是她們的第一次考研。她們於周日（22日）入住在昆明市呈貢區的「拾光青居」民宿，並在考試前一晚將房門反鎖。

考試定於周一早上8時30分開始，三人於7時35分準備出門，卻發現房門無法打開。小張表示，她們在睡覺前反鎖，雖然同學當時就覺得很鬆，但不以為意，可第二天早上，鎖頭在她們嘗試開門時突然斷裂，「旋轉了一次，扭了一下，它就斷了」。

鎖頭據指「扭了一下就斷了」。（極目新聞）

她們隨即很慌，聯繫了民宿老闆和開鎖師傅。根據小張提供的微信記錄，7時44分時她已發送了門鎖故障的片段給老闆，對方則表示會通知物業工程師前來檢查。然而，等到工人終於打開門時，已是8時49分，距離考試開始已經過了15分鐘，根據規定，遲到考生無法進入考場。

事件發生後，三名女生報警，並前往派出所。小張指出，民宿老闆否認門鎖有問題，初時還要求她們賠償鎖的維修費用，這讓她非常無語，因為她們3個女生沒那麽大力氣把密碼鎖拔了，「我們出不去的原因就是這個鎖孔斷了，斷掉的是小鎖，那個鎖帽掉下來了，門鎖的把手是正常的」。

斷掉的小鎖。（極目新聞）

但在警方的調解下，雙方最終簽訂了調解協議。根據協議，開門費用60元和考研報名費405元由雙方各負擔一半，實際上民宿老闆需支付170元，其餘責任均與對方無關。

小張對此表示不滿，認為民宿老闆未能保證設施正常運行，並對事件的處理感到失望。她希望民宿能公開道歉。

壞掉的門鎖整個脫落。（極目新聞）

在隨後的聯繫中，內媒記者試圖聯繫「拾光青居」的負責人，但對方表示不知情，並聲稱自己並非民宿老闆，「我都不知道你說的是什麽，我這裏是駕校」。小張則提到，民宿開業已兩三年，平時缺乏管理，「從始至終只有老闆和管家，平時只請人打掃，具體的在網上也搜不到」。

昆明市公安局呈貢分局石龍湖派出所的民警則表示，該民宿有證，經營是合法的，並承諾公平公正地處理此事件。