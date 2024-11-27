5中國遊客住3日後　大阪人氣民宿變污糟惡臭垃圾屋　大量照片曝光

日本華人自媒體「東京新青年」近日發文稱，大阪一家人氣民宿曝光了一組中國遊客退房後的照片。大量照片顯示，原本整潔溫馨的客房變成了充斥異味的垃圾堆，場面十分觸目驚心。



大阪一家人氣民宿曝光了一組中國遊客退房後的照片。（網絡圖片）

大阪一家人氣民宿曝光了一組中國遊客退房後的照片。（網絡圖片）

大阪一家人氣民宿曝光了一組中國遊客退房後的照片。（網絡圖片）

大阪一家人氣民宿曝光了一組中國遊客退房後的照片。（網絡圖片）

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文章稱，根據民宿老闆分享的訂單截圖顯示，房客是五名中國遊客，從11月18日入住，11月21日退房。文章又指，這家民宿是由一位中國人經營的。

文章形容，民宿餐桌上布滿各種垃圾：已開封的牛奶盒、飲料盒；吃剩的飯盒、杯麵、零食；多張用過的紙巾、食品包裝紙、紙盒、一次性筷子；桌子上還印有多處水跡。

隔壁廚房的桌板同樣也是髒亂差：吃過的食物、喝過的飲料。估計住在民宿的中國遊客基本上都是靠便利店的食物解決吃飯問題。

文章稱，沙發上到處可見用過的毛巾、紙巾、棉籤以及各種包裝袋；原本用來喝茶的小茶几下方，如今也成了垃圾收容所。滿眼望去皆是垃圾，地板上都是紙巾、紙屑。

根據民宿老闆分享的訂單截圖顯示，房客是五名中國遊客，從11月18日入住，11月21日退房。（網絡圖片）

文章又指，這家民宿是由一位中國人經營的。（網絡圖片）

文章稱，浴室更是重災區。洗手台上是拆封後的面膜包裝袋。用過的浴巾和毛巾被隨意丟棄在地上，旁邊還佈滿紙巾，邋遢至極。在盥洗台上，多個隱形眼鏡包裝盒混雜一次性洗漱用品，地板上還散落各類垃圾。

文章更稱，和式房間的髒亂差程度讓人無語凝噎。紙巾、棉籤、疑似面膜袋在床邊堆成小山。榻榻米上散落衣架、各色化妝品的包裝袋以及毛巾。