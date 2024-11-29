20歲女遭前男友「民宿囚禁殘虐」　打暈再叫醒反覆折磨至重傷毀容

談戀愛擦亮眼睛！福建省1名20歲女子最近被27歲前男友騙到民宿囚禁施虐，男子用熱水潑灑女子，導致對方毀容、重傷。



犯案男子被捕後，男子父親竟表示「不賠」，讓女方家屬大為光火。

福建省1名20歲女子被前男友騙到民宿囚禁施虐，導致毀容、重傷。（微博影片截圖）

囚禁施暴暈了叫醒再折磨 臉部上半身全是燙傷（點圖放大了解更多）：

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陸媒《大象新聞》報道，事件發生於21日晚間，福建省廈門市1名20歲女子被27歲前男友誘騙到民宿，男子囚禁女子施暴，女子被打暈了，男子還會把女子叫醒，反覆折磨。其間男子朝女子潑灑熱水，造成女子臉部、上半身嚴重燙傷，之後男子以為女子死亡，前往警局報案，案件因此曝光。

警方馬上逮捕施暴男子，但男子家人至今沒有出面，被害女子因家境貧困，難以負擔高額治療費用，陷入困境。被害者的堂姊說，警察先前聯繫過男方家屬，男子的父親直接表示「我不管，我不賠」！目前暫時由廈門當地政府和警方協助處理醫療費問題。

而被害女子狀況也不太樂觀，她堂姊透露，女子雖然已經脫離生命危險，但燙傷的傷勢嚴重，還在救治當中。

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