肯德基在華平均加價2%屬兩年來首調整　套餐優惠不變

據內媒周二（24日）報道，全球知名快餐品牌肯德基宣布在華進行產品價格調整，平均漲幅為2%。此次調價是肯德基近兩年來的首次價格變動，具體調整範圍在0.5元至2元人民幣之間。調整的主要目的是為了更好地應對市場成本變化，確保企業的穩定和健康發展。消息傳出後，有內地網民慨嘆，「能買得起的都在漲價」。



肯德基的相關負責人表示，隨著運營成本的變化，公司將定期評估並謹慎調整價格結構。值得注意的是，雖然部分產品價格上漲，但肯德基的多款優惠套餐，如「瘋四」特惠、「瘋日」活動、「OK餐」及「兒童餐」等，將保持原價不變，旨在為消費者提供性價比高的用餐選擇。

此次調價被視為肯德基對市場挑戰和機遇的積極回應。負責人強調，未來將在保持高品質餐飲服務的基礎上，密切關注消費者需求的變化，努力為顧客提供更豐富的選擇和優質的服務。不過有網民就慨嘆「能買得起的都在漲價，買不起的都在跌價」，也有人認為近期一些食品變貴，甚至同樣價格卻份量縮水。

根據百勝中國（9987.HK，NYSE:YUMC）發布的2024年第三季度財報，肯德基和必勝客在中國內地的運營表現良好，第三季度總收入同比增長5%，達30.71億美元，創下歷史最高季度。淨利潤為2.97億美元，同比增長22%。前三季度的總收入為87.08億美元，淨利潤增長9%。

管理層在電話會議上提到，肯德基將擴大價格範圍，進一步降低平均售價。從短期和長期來看，未來百勝中國對於肯德基的定價將趨於穩定，儘管今年第三季度的定價略低於上一季度，但仍高於2019年的水平。必勝客方面，自2017年以來，已確立了定價策略，計劃戰略性地降低平均售價，以增強對大眾市場的吸引力並推出更多企業產品。