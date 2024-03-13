瑞士卷界愛馬仕北京開店　排隊1小時黃牛加價3倍　網民斥飢餓營銷

有「瑞士卷界的愛馬仕」、「瑞士卷界的勞斯萊斯」之稱的網紅瑞士卷品牌——the Roll’ING，去年在上海開業後幾乎每日大排長龍，動輒要等候幾個小時才能成功購買。日前，該品牌進駐北京，同樣吸引大量消費者排隊搶購，由於每人限購一件，更有黃牛將原價39元（人民幣，下同）的瑞士卷炒至120元。



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the Roll’ING主打手工製作瑞士卷，分為法式濃醇、黑金抹茶、60%至臻生巧以及大馬士玫瑰荔枝四個口味，因外形和包裝都十分精緻而成為網紅店。近日，品牌門店從上海拓展至北京，在朝陽大悅城開設了北京首店後舊戲重演。

排隊超1小時、出餐效率低、黃牛炒到120元出售等現象，惹得不少消費者不滿，更稱其為「飢餓營銷」。據內媒報道，the Roll’ING平均一天烤製18爐瑞士卷，大約每35分鐘出一爐，而一爐中只有36個相同口味的瑞士卷，且每人限購一個。

作為網紅產品，自然亦會令不少黃牛動起歪腦筋。在現場排隊的隊伍中，同樣有多個黃牛也在排隊購買，並以加價雙倍以上的價格再出售。有黃牛介紹，「我們也是需要按照門店出爐時間去排隊，每個人一次只能買一條，一天一個人最多排6、7輪，賺300多元。」

也有黃牛說，「工作日人少隊伍短，瑞士卷以每件90元的價格出售，周末則漲到每件120元，也支持快遞貨到付款。」值得注意的是，雖然門店前有「拒絕黃牛」的招牌，但工作人員似乎對制止這種行為無從下手。

而針對排隊間過長等問題，品牌創始人姜浩文解釋稱，「等候時間與產品製作流程有關，因為品牌堅持完全手作，才會需要耗時較久，並不是刻意拖延時間，而是對產品堅持的標準。」

不過，上述說法似乎並未消除網民的憤怒：

「什麽稀罕東西啊真是…… ​」

「那幾個捲瑞士卷的工作人員屬樹懶的。」

「有毛病，排隊吃這個？盒馬的瑞士卷就挺好吃的。」

「明明能提前準備食材，他們偏不，他們故意在玻璃房裏做東西，在裏面一頓塗奶油和捲大餅，毫無技術含量。」

「饑餓營銷做到極致的一個店，員工在玻璃櫃枱裏各種『磨洋工』，能一分鐘搞定的絕對不少於10分鐘。切塊、擠花、篩粉、裝盒幾乎都在慢動作進行。」



對於「飢餓營銷」的質疑，有內地律師表示，饑餓營銷在一定範圍內是促銷的一種手段，是合理的。但有些商家不遵守經營道德，過度饑餓營銷、抬高物價或聯合其他商家進行價格壟斷，如果擾亂了市場經營秩序，有可能會構成消費欺詐、不正當競爭等。