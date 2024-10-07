河南男20.5萬購二手小米車SU7　付款後竟遭原車主加價3千遠程鎖車

購二手小米電動車SU7卻慘遭原車主遠程鎖車，河南男子「車財兩空」新車變廢鐵。



河南弓先生表示自己花20.5萬購買的二手小米SU7，遭原車主坐地起價兼遠程鎖車。

據內媒報道，河南鄭州的弓先生在9月7日通過網絡平台得知有人出售二手小米SU7，隨即前往河北石家莊支付20.5萬元（人民幣，下同）將車買下。弓先生表示，自己先支付了20.1萬元，約定車輛過戶後再支付剩餘4000元，隨後就將車開回鄭州。

令弓先生沒想到的是，回到鄭州後，原車主突然坐地起價，要求弓先生再加3000元，才完成過戶。弓先生拒絕後，原車主竟直接取消車輛授權，使用App遠程將弓先生已開回河南的小米SU7鎖車，弓先生表示，「我想和他好好協商，但對方電話也打不通。」

弓先生與原車主的聊天記錄顯示，雙方已經對車輛的購買價格進行了明確的約定，並且弓先生已經按照約定支付了大部份款項。

河南弓先生表示自己花20.5萬購買的二手小米SU7，遭原車主坐地起價兼遠程鎖車。

河南弓先生表示自己花20.5萬購買的二手小米SU7，遭原車主坐地起價兼遠程鎖車。

對此，原車主則向內媒表示，當時雙方只是口頭協議，並未簽訂正式的購車合同。由於弓先生尚未支付完所有款項，因此他仍然保留對車輛的控制權。對於加價的說法，他否認並堅稱，當時雙方並未就最終價格達成一致。

10月7日，小米汽車客服回應表示，憑交易資料才能變更車控賬號。「我們的車控賬號變更，需要提供二手車的交易發票。如果沒有完成過戶，（車控賬號）是變更不了的。」

目前，弓先生已經決定通過法律途徑來維護自己的合法權益。他表示，將尋求法律援助並起訴原車主，要求對方履行合同並賠償因此造成的損失。