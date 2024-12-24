浙江女產前4小時始知懷孕8月　以為1年沒月經因高血壓

近日，浙江一名36歲的女子雯雯（化名）因感到身體不適，出現雙上肢麻木及水腫，前往醫院就診。經檢查，她的血壓高達190/110mmHg，尿液檢查顯示有蛋白尿，醫生隨即建議她住院進一步檢查。雯雯照了超音波才發現，自己原來已經懷孕8個月，並在得知後4小時就進行剖腹產。



在得知這一結果時，雯雯難以置信，還表示：「我沒懷孕，我是來看高血壓的！」醫生則指著超音波上的胎兒，告訴她已經懷孕約8個月，並讓她自己確認。

雯雯透露，她平時喜愛甜食，雖然個子高，但體重偏重，體質不易懷孕，且因多囊性卵巢綜合症，醫生曾建議她先減重，再考慮試管嬰兒的方案。婦產科醫師指出，根據超音波結果，胎兒目前約34周大，但雯雯卻已併發重度子癇前期，這使她成為危重孕產婦。

醫師解釋，子癇前症是一種在懷孕期間出現的臨床症候群，包括高血壓、蛋白尿和水腫等症狀。如果不及時治療，可能會引發嚴重併發症，如子癇、胎盤早剝和急性肺水腫等，對母嬰的生命造成威脅。

雯雯成為危重孕產婦。（潮新聞）

最終，醫療團隊順利為雯雯剖腹產，分娩出一名健康男寶寶。在產科醫護團隊的精心護理下，雯雯的血壓迅速恢復正常，水腫也有所改善。出院後，雯雯表示：「從發現自己懷孕，到小寶寶出生，只花了4個小時！我很開心，帶著寶寶回家坐月子。」

對於雯雯為何懷孕8個月、1年未來月經卻未察覺懷孕，醫師指出，每個人的體質不同，有些人孕吐等反應輕微。臨床上，多囊性卵巢患者有時會出現長達半年不來月經的情況。對於身材偏重且身高的女性而言，體重增加不明顯，可能不會注意到腹部變大的懷孕跡象，加上雯雯本身不易懷孕，自然更不會懷疑自己已經懷孕。