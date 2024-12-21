山東男陪大11歲懷孕女友住院被懷疑「非法代孕」　醫院展開調查

周五（20日），山東聊城一名男子向媒體反映，稱其懷孕晚期、比他大11歲的女友在山東大學齊魯醫院辦理住院手續卻遭到拒絕，因醫護人員懷疑他們涉嫌「非法代孕」，引發關注。



據曹先生介紹，其41歲的女友張女士已懷孕38周。周五凌晨，張女士出現腹脹和疼痛，曹先生陪同她前往距離家200公里的山東大學齊魯醫院就診。兩人於凌晨3點半順利辦理了住院手續，並支付了6000元人民幣的押金。

然而不久後，三名值班醫護人員告知他們，由於懷疑張女士的懷孕情況涉及非法代孕，要求他們離開。曹先生試圖出示相關的醫療檔案和檢查報告以證明其合法性，但醫護人員仍然不予信任。

張女士的入院通知單。（新京報）

不過，山東大學齊魯醫院產科護士長對此事給出另一說法，稱張女士在辦理住院時通過了人臉識別，但曹先生的身份識別未能通過。根據醫院規定，男女雙方皆需通過人臉識別才能辦理住院。護士長強調，並非醫院拒絕接收二人，而是在身份識別上出現了問題。

隨後，曹先生與張女士選擇回到聊城的一家醫院待產。對於此次經歷，曹先生表示感到不平，並要求醫院給予解釋和說法。

目前，山東大學齊魯醫院法規事務處已表示將對此事件展開調查。另護士長還提到，因考慮到二人的特殊情況，醫院將直接退還住院押金。