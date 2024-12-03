心靈感應？雙胞胎姊妹花「同日懷孕同日順產」　網民：老公夾好？

雙胞胎之間常有無法言喻的心電感應。近日，大陸遼寧省的一對雙胞胎姊妹在同一天得知懷孕後，竟又在同天雙雙誕下男嬰，2名嬰兒出生相差僅半小時。



據陸媒《向陽視頻》2日報道，姊姊金鳳和妹妹玉鳳是一對雙胞胎姊妹，此前兩人分別在同一天的上午、下午得知自己懷孕的喜訊，又在同天（2日）在大連市婦女兒童醫療中心順產誕下男嬰，姊妹倆分娩時間間隔僅半小時，2個男嬰的體重分別為3400克和4100克。

遼寧省的一對雙胞胎姊妹在同一天得知懷孕後，竟又在同日誕下男嬰。（微博圖片）

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據大連市婦女兒童醫療中心在抖音平台分享的影片，負責接診姊妹倆的李姓醫生介紹稱，院方特別提供了兩人同一病房的相鄰床位，給予相應的照顧，兩人分娩的過程非常順利，產後恢復良好。

這一奇聞也引發大陸網友驚歎：

「這也太有心靈感應了吧，恭喜恭喜。」

「他們老公商量好的嗎？」

「好幸福的一家人。」

「這奇妙的緣分，可遇不可求！」



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