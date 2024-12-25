四川一小區7歲童墮亡　售樓部：裝修負責人孩子　警方介入調查

四川內江市一名7歲兒童隨父親到住宅單位裝修時，意外從高處墮下身亡。



《都市現場》報道，事發於12月22日，四川內江的遠達江嶼墅小區。網傳畫面顯示，孩子墮在高層住宅樓前商舖的房頂，趕到現場的醫護人員為其施展心肺復甦，一旁的民警手舉吊瓶（吊鹽水）協助搶救。事發後，相關商舖疑似已經停業。

四川有兒童從7樓單位墮下。（都市現場）

網傳畫面顯示，有兒童墮在高層住宅樓前商舖的房頂，趕到現場的醫護人員為其施展心肺復甦。（都市現場）

威遠縣遠達江嶼野二期售樓部的工作人員稱，該名兒童從7樓墮下，不幸離世，「是從7樓摔下來的，孩子去世了，是裝修負責人的孩子，事情發生在11點左右，這一戶裝修手續是已經辦了的。派出所、公安局都已經介入了」。

當地縣人民醫院亦證實，墮樓的兒童已經去世。

網傳消息。（都市現場）

報道稱，遠達江嶼墅一期2批次（1—9號樓）位於威遠縣人民路白塔段88號，交房時間為2022年10月26-28日。