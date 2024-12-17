7歲女童「天生異瞳」雙眼一黑一藍　母擔心被欺凌　同學反應感人

江西一名7歲女孩「天生異瞳」，兩隻眼睛瞳孔顏色一黑一灰藍，就學前，母親一度很擔心到學校被同學欺負嘲笑，沒想到，竟意外受到同學們歡迎，甚至還稱讚她仿佛從童話故事或玄幻小說中走出來的女主角。女孩母親稱，醫院檢查結果顯示，除外觀上和多數人的眼睛不一樣，其他情況都正常的，並不影響視力和健康。



《極目新聞》報導，江西這名7歲的女孩並不是個例，2022年，一則「長沙18歲女孩天生異瞳」的新聞便引發了網友關注。網路影片中，這名女孩天生一隻眼睛為藍色，而另外一隻眼睛為黑色，一度十分自卑。直至慢慢長大後，才接受了自己的與眾不同。

江西一名7歲女孩「天生異瞳」，兩隻眼睛瞳孔顏色為一黑一灰藍。（微博影片截圖）

怕上學後被欺凌 卻獲同學讚如童話故事女主角 點圖放大瀏覽：

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對於女孩的「異瞳」，湖北愛爾眼科醫院青光眼專科主任醫生孫重表示，這種情況考慮為虹膜異色症，分為先天性和後天性兩種：

先天性虹膜異色症形成是自身基因組織決定的，導致發育過程中虹膜色素不同的分佈，這種情況大多數是無害的，也不會對視力造成影響，不需要治療。

孫重指出，如果是基於虹膜炎症、外傷等原因導致後天形成的虹膜異色症，則有可能造成視力下降，嚴重時會失明，需要積極治療：

部分患者炎症導致眼壓升高後，虹膜可能出現顏色變化，表現為淡色或發黃，這就提示了青光眼的可能，所以，當出現虹膜異色症情況時，最好到醫院進行詳細檢查，看是否存在活動性炎症。

至於部分年輕人為了追求「異瞳」而佩戴變色片，湖北愛爾眼科醫院眼表及角膜專科副主任醫生楊萬舉提醒：

美瞳是一種角膜接觸鏡，會刺激結膜及角膜組織，導致結膜充血、組織增生，角膜組織獲取氧下降等，為了追求效果而去佩戴美瞳，難免會影響到眼部健康，兒童佩戴美瞳，可能還會加大患兒童乾眼的風險。

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一名美國男子Victor Sharrah發現自己的眼睛出了問題，他眼前的所有人似乎都換了一張臉，而且還是一張扭曲的臉。美國達特茅斯學院的科學家根據他的描述，重現了他所看到的扭曲臉部，讓其他正常人也能感受到他眼中的詭異世界。（YouTube@The Lancet）

而他們最後生成出來的圖像是這樣的（點圖放大瀏覽）：

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