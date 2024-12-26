上海清潔女工疑被炒魷心有不忿　竟租高層單位掟屎報復

上海有市民反映，懷疑其小區的清潔女工被開除後，為了報復大家，特意租住在頂樓的單位，再從高空拋下外賣、鞋、垃圾甚至是糞便。



《都市現場》報道，上海某小區的住戶黃女士稱，小區的一位清潔女工因工作太馬虎、未有清潔好，被小區物業委員會的委員長開除，對方疑因被開除而心有不忿，便租住6樓一個單位以高空擲物來打擊報復，「之前呢她拋過飯粒、外賣、塑料盒，也落在我們陽台」。

黃女士表示，該名清潔女工應該是趁天黑將糞便拋下，她翌日晾曬衣服時發現玻璃窗上留有長條形的糞便，「她留在那個玻璃上是長條形的，這不是鳥屎，這分明就是人的。這不是第一次，這是第n次了」。

黃女士家中的玻璃窗上留有長條形的糞便。（都市現場）

陽台邊、晾衣杆亦留下糞便。（都市現場）

陽台邊、晾衣杆亦留下糞便。（都市現場）

黃女士又提到，從4、5年前開始，就不斷有垃圾、雜物從高處擲下，其他住戶也反映過，也曾有住戶寫過情況反映到居委會。

小區居委會工作人員稱，曾有一名女住戶在小區的物業公司做清潔工，由於種種原因，物業公司將她辭退，居委會、居民們都認為對方高空擲物是在惡意報復。雖然閉路電視有拍攝到她擲物，但沒有造成人身傷害，警察無法介入。居委會多次上門與該名住戶溝通，但對方拒不承認，只能在樓下張貼禁止高空拋物的告示。

居委會張貼禁止高空拋物的告示。（都市現場）

高空擲物情況已持續多年。（都市現場）

高空擲物情況已持續多年。（都市現場）

關於黃女士反映的高空拋糞便的問題，居委會工作人員直言很氣憤，「好像有點過分了」，當時亦有立即報警求助，「之前警察都上過門都警告過，也是告誡過，一旦造成人身後果，你要承擔什麽責任。那麽我們跟警察，也在做進一步的溝通當中」。

黃女士及其他住戶表示，近幾年都不敢開窗，晾曬衣服時也是心驚膽戰，希望有關部門能盡快遏制高空擲物行為。目前，警方已介入並展開調查。