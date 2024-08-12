長沙兩頑童從33樓連擲磚頭 護欄、私家車遭砸毀幸無人傷亡
撰文：林芷瑩
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8月10日，湖南長沙一小區接連有多塊磚頭從天而降，砸中路邊護欄和一輛私家車，幸無人傷亡。物業工作人員趕到現場了解，才驚覺磚頭並非鬆脫跌落，而是兩名小孩故意在頂樓拋擲磚頭。
《瀟湘晨報》報道，事發於湖南長沙歐萊雅郡小區10棟，該樓有33層高，不遠處就是小區一入口。當日從高空拋下的磚頭已清理，道路正常通行，樓邊有一護欄被磚頭砸中，嚴重變形。
有居民稱，8月10日下午5時許，業主聊天群內有人反映頂樓有磚頭跌落，「好大的磚頭，接連丟了好幾塊」。物業工作人員到場處理，發現是兩名小孩在樓頂玩耍，將磚塊丟下樓。
物業工作人員表示，事發時，兩名小孩獨自在樓頂玩耍，導致發生高空擲物。家長發現後已批評教育小孩，並向其他業主道歉。目前，家長已與收損車的車主協商，警方已介入處理。
對於樓頂為何有磚頭，該工作人員介紹，有業主利用磚頭固定晾衣架，樓頂此前也有盆栽等可能被拋擲的物品，事發後已全部清理。
內地律師表示，《民法典》規定禁止從建築物中拋擲物品。從建築物中拋擲物品或者從建築物上墜落的物品造成他人損害的，由侵權人依法承擔侵權責任；由於小孩是限制民事行為能力人，作為孩子的法定監護人未盡到監護職責，造成他人損害的相應的民事責任，依法應當由其監護人即孩子的父母承擔。
以上述情況為例，責任小孩方應為主責，但物業方作為案涉小區物業服務企業，對小區樓棟的物業服務區域負有管理、安全保障等義務，若未有及時清理處置磚頭花盆等，從而形成安全隱患，導致發生意外，物業方則未完全盡到安全管理職責，可能要承擔相應的責任。
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