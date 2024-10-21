28歲女遭33樓高空擲磚慘死　24歲厭世男執行死刑　聞判決竟露笑容

去年6月一個晚上，一名時年28歲女子在吉林長春逛夜市時，不幸遭從33樓高空擲下的磚頭砸中身亡，引起極大關注。江西24歲周姓男疑犯涉嫌由公寓高處多次高空擲物，長春市中級法院以危險方法危害公共安全罪判處周男死刑，周男表示不上訴。



周男曾在法庭供述，因生活不順，他原本計劃跳樓自殺，但又不敢，於是選擇高空擲物，希望被判死刑，「我沒有具體目標，砸死誰算誰」。



內媒報道指，本年10月21日，最高法院對周男死刑覆核一案依法作出裁定，核准周某死刑，死刑立即執行。受害者家屬稱，開庭後周男聽到判決後的表現很「穩定」，還笑，有一種實現了自己願望的感覺。



死者婁女士在北京國企從事法律工作。（網絡圖片）

內媒《中國新聞週刊》及《紅星新聞》又引述被害人家屬指，「他（周男）沒有異議，他父母聽完死刑立即執行也哭了，說現在講什麼都晚了，他們最後也沒有給我們道歉」。

據早前報道，28歲的死者婁女大學畢業後留在北京一間國企從事法務工作，她去年6月22日從北京到長春看望高中同學，當晚10時半左右，在紅旗街萬達廣場夜市小吃街買東西時，遭從天而降的磚頭砸中。

有目擊者稱，當時共有三塊磚頭從天而降，一塊落在婁女右後方、一塊落在婁女左後方、另一塊則落到她額頭上。現場畫面顯示，婁女倒在一間燒烤攤檔前，面朝下趴在地面一動不動，頭部流出大灘血跡。

根據周男的供述，他曾在上海某精神病醫院接受治療。因生活不順，原本計劃跳樓自殺，但又不敢，於是選擇高空擲物，希望被判死刑。他說：我沒有具體目標，砸死誰算誰。長春是隨機選的，我在附近住，知道這裏（案發地）繁華人多。」

周男不僅在6月22日晚上由公寓高處先後投擲8塊磚頭，還在6月17日向樓下投擲2桶5升桶裝水，3罐未開封可樂，有女途人遭可樂罐砸傷。（影片截圖）

據起訴書顯示，周男不僅在6月22日晚上由公寓高處先後投擲8塊磚頭，還在6月17日向樓下投擲2桶5升桶裝水，3罐未開封可樂，兩次投擲均有人被砸中受傷。

周男稱，打死人的磚頭是在32樓的樓道內撿拾的，他在33樓的天台處將磚頭一塊一塊向樓下人群砸去。隨後他下樓看見一個女孩倒在地上，地上有血，然後前往派出所自首。

長春市檢察院指控，周男因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒，遂預謀採取從高層建築物上多次投擲磚頭等物品的方式，以戕害地面不特定人員生命。經法醫精神鑒定，周男涉案時無精神病，有完全刑事責任能力。

公訴意見認為，周男雖有自首情節，但不足以對其從輕處罰。周男到案後、庭審過程中沒有表現出歉意和悔意。

兇手帶著笑容進入法庭

婁女家屬稱，案發後，周男自始至終未向家屬道歉。開庭前，周男帶著笑容進入法庭。周男在聽到法院宣布對他的死刑判決時表示不上訴，而周男的媽媽則在一旁痛哭。