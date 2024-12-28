哈爾濱7歲女童在校廁所遭性侵？母親：對方會｢禮貌｣給女兒抹眼淚

哈爾濱校園驚傳一宗7歲女童在學校廁所遭性侵的疑案，女孩母親指陳，女兒經常半夜驚醒哭喊，近兩個月後帶往婦科檢查發現處女摸破損。女孩母親痛心表示，女兒無法識別該男子長相與年齡，稱男子不只會捂著女兒的嘴，還會「禮貌」地給她穿好衣褲，並幫她抹去眼淚。目前當地警方已經立案，但表示很難進行排查，也不方便透露相關案情。



江西廣播電視台新聞欄目「都市現場」27日報道揭露，哈爾濱的房女士（化姓）的女兒小房（化名）在學校的廁所裡遭到侵犯，並且不止一次。

「今年九月份的時候，我女兒晚上睡覺老是受驚，嘴裡喊著『別整我啊』。」房女士說，自己七年前未婚先孕生下了女兒小房，作為一名單親媽媽，她起初並沒有多想，「最嚴重的的時候是9月26日，女兒幾乎一夜都在喊叫、哭。後來，國慶日假期帶她去醫院，醫生說孩子受到驚嚇，放完假去上學，孩子又提出請假，後來到了11月，開了一些壓驚藥吃還是也不睡覺。」

房女士回憶，直至11月中旬，她看到一則男教師性侵幼女的新聞後，聯想到女兒之前走路姿勢不對勁，心裡頓時有了一個不好的想法，於是帶小房去醫院做了婦科檢查。

根據房女士提供的一份黑龍江中醫藥大學附屬第二醫院的門診病歷顯示，7歲的小房處女摸破損。

房女士提供的門診病歷。（都市現場）

「我反應慢了，早就應該想到的，我問她具體時間，她說記不得了，被侵犯了幾次也記不清，只說有幾次，被問的時候她顯得很痛苦。」隨後，房女士前往報警，當地警方經審查認為符合刑事立案標準，已立案偵查。

根據女兒描述，嫌疑人個頭不高，皮膚不白，戴著鴨舌帽，此前在學校沒見過。

「記不清那個人的長相，分辨不出那個人的年齡，只記得是在學校的女廁所裡，那個人捂著她的嘴，會『禮貌』地給小房穿好衣褲，還會給她抹眼淚。」房女士說道。奈何事發九月份時的監控影片現在已經找不到了，儘管警方已經立案，但也表示要具體排查的難度很大。

據了解，小房所在的學校並沒有配置專門保安，都是由老師開關學校的大門，外人一般進不去，不過學校旁邊有兩戶人家有學校大門的鑰匙。

房女士告訴「都市現場」記者，女兒就讀的學校只有120人左右，所在的班級裡，包括小房在內只有6名學生，3男3女。

「我感覺那個鴨舌帽男可能是個慣犯，這個學校不少學生是留守兒童，父母不在身邊，老人家們可能也不太懂，我擔心學校裡其他女孩可能也遭到那個人的『毒手』，我希望全校的女生都能做個排查。」房女士說道。

房女士提供的事發廁所照片。（都市現場）

12月27日下午，「都市現場」記者致電黑龍江省哈爾濱市公安局呼蘭分局白奎派出所，工作人員表示不方便透露案情，「你可以拿證件來這調，在電話我們不回答你。」

「孩子一提到這個事就會哭，每天都需要吃一些安神的藥。」房女士表示，她已經讓女兒休學了，接下來，她將帶著孩子換個城市生活。