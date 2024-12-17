台棒球教練猥褻31孩童　2童不服從慘遭球棒毒打掌摑　校長致歉

台中市學校棒球教練性侵隊員，受害者至少31名，最小只有小學二年級。據了解，該名棒球教練不只摸隊員生殖器，更逼學童為他口交，互相觸摸生殖器，錄製成影片威脅球員，曾有兩兄弟因拒絕服從教練、拒絕進休息室內遭猥褻，不料教練竟對2兄弟連甩巴掌，甚至拿球棒猛揍毒打2兄弟，事後校方僅稱該教練是「不當管教」。



前任校長下午也出面，鞠躬向被害者、家長致歉，他表示，該名教練是由前教練推薦，晉用時有提出良民證，但去年有學生家長發現孩子遭教練不當管教，學校在此事未盡確實查核之責，確有疏失。檢察官指揮警方持拘票拘捕教練，該名教練試圖輕生，手機則被發現有許多跟學童有關的不雅影片。



台中市學校棒球教練性侵隊員，受害者至少31名，最小只有小學二年級。（翻攝台媒）

「聽到這件事情感到非常非常氣憤，無法接受。」該校長指出，該教練態度誠懇，且在學校端沒有受到任何不好的反應，6年來都持續晉用該教練，唯一的狀況發生在去年，一對兄弟的家長到校投訴孩子遭教練不當管教，當時學校有做清查，該事件疑因教練管教嚴格，高年級學生以言語反抗，遭教練呼巴掌、用棍子毆打大腿等。

事後才知道，被毆打的2兄弟因拒絕服從教練、拒絕進休息室內遭猥褻，不料教練竟對2兄弟連甩巴掌，甚至拿球棒猛揍毒打2兄弟，當時校方接獲檢舉時卻僅「不當管教」，並未進一步調查事件真相。

該校校長說，當時原本要做出不續聘處置，但因當事人家長選擇原諒，再加上教練跟其他家長關係很好，在家長壓力下，將聘期從原本的1年改成半年，自己今年8月調離開校時也隊教練換了短約，盼讓家長有緩衝期，沒料到10月教練涉性侵事件就爆發，學校對於該負的責任不迴避，盼努力做得更好。

「讓你們受傷了，對不起」，該校校長強調，學校對教練未落實年年查核的責任，這是學校最大的疏失，希望用最大的努力與誠意，向家長與孩子致意，他也允諾用最大力量陪伴受害的孩子、加強學校管理，盼讓這些細節、漏洞在管理下，讓罪惡無所遁形。

曾有猥褻男童前科 良民證註記效期僅5年校方未查到

台中市學校棒球教練性侵隊員，受害者至少31名，最小只有小學二年級。（示意圖／Getty Images）

台媒報道，調查發現，該名淫魔棒球教練在2006與2012年，曾經對2名未滿14歲的男童強制猥褻，並遭到判刑。6年前獲報至新學校任職，又涉對25名小球員撫摸小孩的生殖器、逼迫為其口交，也逼孩子互相觸摸生殖器，錄製成影片威脅球員就範。

判決書指出，該名教練與其中一名年僅9歲的男童為鄰居關係，2006年夏天某日晚間8、9點，狼教練在南投縣信義鄉的住處客廳，趁男童打電動時，突然從後抱住男童，伸入褲子撫摸下體，不顧男童抗拒，犯案長達5分鐘。

2012年2月18日晚間，教練邀請另名年僅12歲的學童到其住處參加慶生，活動結束後，徵得其母親同意留宿，教練趁學童熟睡之際，將手伸入其褲子撫摸，學童事後向學校老師吐露，教練道歉並寫下悔過書，但校方仍依規定通報警方。

台中市教育局長蔣偉民證實，學校在10月26日接獲家長檢舉，市府相關單位、家防中心都介入調查，發現該名教練確實有前科，卻礙於良民證註記效期僅5年，教練在2012年犯案，2019年任教時，校方已查無記錄。

教練試圖輕生：車上發現學童不雅影片

11月21日，轄區警方接獲檢察官指揮，該名教練先駕駛車逃逸，遭員警攔下時，他的車內冒煙，懷疑他躲在山區要尋短，立即制止；檢警在該名教練手機裡發現一些與學童相關的錄影和照片，其中有該教練用私部去摩蹭學童和撫摸學童下體的影像。