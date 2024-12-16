12歲女童疑遭性侵染HPV　17歲網戀｢男友｣遭採取強制措施

據此前報道，山東一12歲女童感染HPV（人類乳頭瘤病毒），且有半年性生活史，為其看診的女醫生上報醫務部指可能涉性侵案件反被問「如何確定她被性侵了？」。



12月16日，山東調查組發佈通報稱，女童於2024年5月通過網絡認識17歲男孩李某某並發展為男女朋友，之後發生性關係。目前，已對李某某依法採取刑事強制措施。



女醫生上報醫務部反被問「如何確定她被性侵了？」。（示意圖/視覺中國）

據此前報道，山東12歲女童因盆腔炎住院治療，且感染HPV有半年性生活史。網傳圖片顯示，病患半年前曾因陰道炎就過醫，但當時無人報警。女醫生上報醫務部還被反問，你怎麽就確定她被性侵了？

但中國刑法規定，與未滿14周歲少女發生性關系，不論該少女是否自願，均構成強姦罪。

山東官方通報。（網絡截圖）

12月16日，山東官方通報稱，12歲女童於2024年5月通過網絡認識17歲男孩李某某並發展為男女朋友，之後發生性關係。

目前，已對李某某依法採取刑事強制措施，對相關責任人開展調查，將依法依規進行處理。已安排專家對女孩進行醫治，同步開展關愛幫扶、心理疏導等工作。