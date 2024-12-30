姐妹為父海上緝兇案宣判　山東男無證駕駛遊艇致2死　獲刑13年

2021年，孫某某無證駕駛遊艇載人出海捕撈，期間與另一船舶發生碰撞，卻未採取救助措施離場，導致2人死亡。

12月30日，該案在山東省海陽市人民法院一審宣判，孫某某犯交通肇事罪被判囚13年，附帶民事賠償74萬餘元（人民幣，下同）。被害人家屬不服判決的定罪量刑及賠償金額，當庭表示請求檢察院抗訴。



受害人家屬李女士介紹，2021年5月9日，父親和表叔駕船出海卻徹夜未歸。3天後，損毀的快艇被海浪沖到岸邊，有碰撞痕跡。17天後，有人在碼頭附近發現表叔的屍體，經鑑定為溺亡。5個月後，父親的部分骸骨在海灘附近被發現。

隨後，李女士與妹妹開始長達年的「海上追兇」，她們雙雙辭職、變賣房產，曾懸賞50萬元征集線索。

事發3天後，損毀的快艇被海浪沖到岸邊，有碰撞痕跡。（封面新聞）

2023年，一名為懸賞而來的船員向警方提供線索。2023年5月26日，孫某某因涉嫌過失致人死亡罪被刑事拘留，後以交通肇事罪被正式起訴。判決書顯示，孫某某僅持有普通船員證書，不具有遊艇駕駛資質，出事後孫某某到對方快艇上查看後提出二人已沒有意識，未採取救助措施，隨即駕船離開。

2024年3月28日，該案在山東省海陽市人民法院一審開庭。檢方稱，被告人孫某某無證駕駛船舶發生交通事故，致二人死亡的行為觸犯《刑法》第一百三十三條之規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以交通肇事罪追究其刑事責任。根據《刑事訴訟法》第一百七十六條之規定，提起公訴。

2024年3月28日，李家兩姐妹及母親步出法院。（新京報）

一審結束後，受害人家屬透露，在整個庭審過程中，她們感到被告人毫無歉意，對方律師的辯解和陳述的觀點也沒有相關的證據支撐，「看到對方毫無悔意，我們家屬非常心寒」。家屬提出以交通肇事罪、故意殺人罪等數罪併罰的請求，希望法院給予嚴判。

據介紹，孫某某與李女士的父親同村，從小就認識，比較熟悉，也沒聽說有什麽過節。事發當晚，李女士一家找人幫忙尋人時，曾有人請求孫某某幫忙，遭拒絕。次日淩晨，她們見過孫某某一面，對方沒有提到撞船一事，後來孫某某才駕船加入搜尋。

12月30日，該案在山東省海陽市人民法院一審宣判。（中國新聞周刊）

12月30日，該案一審宣判，受害人家屬代理律師付建表示，孫某某犯交通肇事罪被囚13年，附帶民事賠償74萬餘元。

被害人家屬不服判決的定罪量刑，當庭表示請求檢察院抗訴，作為刑事附帶民事訴訟原告，她們對民事賠償金額也不認可，將會上訴。據悉，家屬索賠金額為170餘萬元，包括死亡賠償金、喪葬費、尋找被告人路上的交通費、餐飲住宿費、誤工費、懸賞費用等。