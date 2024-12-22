海南民航機師自駕上橋後失聯　女友：曾晉升機長失敗　警介入調查

12月13日，32歲民航機師孫某自駕到海口海文大橋後失聯至今。其女友楊女士稱，事發當天，孫某參加晉升機長考試時失敗，她打算辭職全力尋找男友。家屬已發布尋人啟事，警方介入調查。



尋人啟事顯示，孫某住在海南省海口市美蘭區靈山鎮，於12月13日晚上11時40左右在海文大橋上失聯，「短髮，著黑色長袖T恤，深色長褲與黑色匡威板鞋，鋪前鎮或北港島沿岸若有相關監控記錄，望聯繫」。

《華商報大風新聞》報道，楊女士介紹，男友孫某是山東青島人，在南京讀大學，畢業後直接在某航空公司工作，後來被公司送到國外培訓，出事前是副機長。

孫某深夜自駕到海文大橋後失聯。（微博）

楊女士稱，12月13日下午，男友參加晉升機長考試時失敗，「這是他唯一有點心煩的事，其他沒有發現異常」、「現在想來，哪怕沒有考過也沒有事的呀，下次還有機會嘛，與他一起考試的還有很多人」。

閉路電視紀錄顯示，12月13日晚上11時10分，孫某獨自一人從小區鐵門走出，然後消失在監控畫面中。晚上11時39分左右，海文大橋上有一輛打「死火燈」的車停在橋面上。

閉路電視紀錄顯示，12月13日晚上11時10分，孫某獨自一人從小區鐵門走出，然後消失在監控畫面中。（影片截圖）

閉路電視紀錄顯示，12月13日晚上11時39分左右，海文大橋上有一輛打「死火燈」的車停在橋面上。（影片截圖）

楊女士稱，片中的鐵門位置正是男友所住的小區，橋面上打「死火燈」的車輛也屬於男友，當時相繼有11輛車經過大橋。

事發當晚，楊女士發現孫某未有接聽其來電及回覆信息，便到對方家中尋人但無果，翻查閉路電視紀錄也沒有看到他回家，後來四處尋找並準備報警。

孫某深夜自駕到海文大橋後失聯。（橙柿互動）

楊女士稱，孫某原定12月16日上班，公司已為他安排航班執飛，但他沒有現身，於是決定報警求助。起初，他們報失蹤案後警方介入調查，事發後公司高度重視，但截至目前尚未接到有效線索。

楊女士介紹，她與孫某已拍拖兩年半，對方空閒時喜歡打籃球、健身，「是一個非常陽光的男生」。由於男友的父母年紀大，加之父親生病、母親不懂上網，楊女士打算辭職尋人，「我想把工作辭掉，放手去做這個事兒，我要查個水落石出，生要見人死要見屍」。

她表示，男友失聯前後曾有11輛車經過，希望有車主能提供行車記錄儀的影片，以便進一步協助警方尋人。