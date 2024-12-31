上海男年會聚餐飲酒過量亡　同事竟無人發現　法院咁判

隨著歲末年尾的到來，許多企業舉辦年會聚餐以慶祝過去一年，但在享受歡樂的同時，也需謹慎防範意外事件的發生。今年初，上海一名45歲男員工在公司年會聚餐中不幸飲酒過量而死亡，且期間同事並沒發現，最後公司被家屬告上法庭。近日，上海市第一中級人民法院在松江巡回審判點審理該案。



這位名為陸先生的員工，因出差而趕回上海參加年會。據悉，他在聚會中簡單用餐後，便開始敬酒，未多久便因飲酒過量而倒地。據了解，陸先生飲了白酒後沒多久就摔倒在地，同事把陸先生扶起來後，他又滑了下來，並向同事表示自己要休息一會兒，隨後就徑直躺在了地面上。當時的同事們拍下了他的情況，準備作為玩笑。

畫面可見，陸先生側臉趴伏在地板上，面部、耳朵、手掌明顯發紅，雙眼緊閉，眉頭緊皺，全程沒有打呼嚕聲。直到聚會結束後，陸先生的同事才驚覺無法喚醒他，隨即將其送往醫院，卻不幸被確認已經死亡。陸先生的家屬隨後向法院提起訴訟，要求公司負擔相關賠償。

初審法院判定公司需承擔20%的賠償責任，但公司對此不滿，提出上訴。在二審中，雙方意見發生激烈爭執。公司辯稱已盡到安全保障義務，並指出陸先生作為成年人，應對自己的飲酒行為負責。相對地，陸先生的家屬則認為公司未能及時發現陸先生的異常狀況，延誤了搶救時機。

經過審理，上海市第一中級人民法院認為，陸先生對自己的飲酒行為負有主要責任，但公司同樣存在過失，未能在陸先生醉酒後及時提供照顧和救助。最終，雙方在法院的主持下達成和解，協商賠償事宜。

法官指出，陸先生作為成年人的自我判斷能力不足，且在疲憊的情況下未能控制飲酒量，導致悲劇發生。同時，法官也強調公司作為聚會組織者，應對參與者的安全負有一定責任，未能及時警示及救助也屬失職。