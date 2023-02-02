飲酒要小心！男子連喝兩場酒席後飲酒過量身亡　6酒友判賠27萬

山東省臨沂市郯城縣一名男子連續喝了兩場酒席後，因飲酒過量乙醇中毒，不幸死亡，6名共飲的「酒友」共同賠償死者親屬死亡賠償金等損失279,501元（人民幣，下同）。酒友們不服上訴，山東臨沂市中級人民法院二審駁回上訴，維持原判。



郯城縣法院經審理認為，死者禚某某主動喝酒且過度飲酒，家人未能及時有效地採取救治措施。本人和家人應當承擔80%的責任，同桌飲酒人未對受害人進行提醒相勸致其過量飲酒且未履行將其安全送回家的義務，應承擔剩餘20%的責任。

內地網民許多網民則再次檢討勸酒文化。網民留言稱，「誰勸的誰負責」、「再被勸酒，就拿出死亡賠償協議讓他簽字」、「最討厭酒桌上說『你不喝就是不給我面子』」、「中國的酒桌文化真的是糟粕。」

酒桌上的勸酒文化再次引發內地輿論關注。(資料圖片)

成都市司法局官方微博「法治成都」發文指出，在內地4種行為同桌飲酒者需承擔法律責任 。

1. 強迫性勸酒，比如用「不喝不夠朋友」等語言刺激對方喝酒，或在對方已喝醉意識不清沒有自制力的情況下，仍勸其喝酒的行為。2. 明知對方不能喝酒仍勸其飲酒，比如明知對方身體狀況，仍勸其飲酒誘發疾病等。

3. 未將醉酒者安全護送，如飲酒者已失去或即將失去對自己的控制能力，神志不清無法支配自身行為時，酒友沒有將其送至醫院或安全送回家中。4. 酒後駕車未勸阻導致發生車禍等損害的。

酒桌文化屢次在內地被檢討

2021年阿里巴巴爆出有女員工被上司逼陪客戶喝酒，遭客戶性侵一案，陪酒文化也被輿論檢討。阿里巴巴當時緊急出面回應：「阿里支持員工拒絕陪酒」和「堅決像醜陋的陪酒文化說不」雙雙上了熱搜，中國的「酒桌文化」也引發討論。

春節期間與長輩飲酒，也有許多酒桌文化需要遵守。(VCG)

中國歷史上曾有極端的勸酒案例。《世說新語》中提到西晉石崇曾連續殺了三位美女，以逼迫後在東晉任大將軍的王敦喝酒。《典論》中更記載，漢末群雄之一劉表大宴賓客時，旁置一頂端有長針的長木棍，若哪位賓客喝多倒下，劉表就會拿針去紮人家屁股，紮醒後命其繼續暢飲。

阿里巴巴「陪酒」文化挨批 中國酒桌文化面面觀

從古延續至今的酒桌上的權力關係在現代職場延續，「不喝就是不給面子」「你喝多少我喝多少」的酒桌文化成為許多上班族的夢魘。此外在山東等部分地區，更特別重視酒桌上需要遵守的禮儀，行之有年的「勸酒文化」，近年來屢屢引發網絡熱議。