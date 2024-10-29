剛去好友葬禮 35歲好爸爸網紅疑飲酒過量陳屍車內 妻子崩潰哭暈
撰文：TVBS新聞網
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內地電商網紅「王波」於26日喝酒應酬後，在車子上昏睡。
怎料，早上妻子到車旁發現王波早已無呼吸心跳，她在靈堂哭到昏厥，不敢相信平日裡活蹦亂跳的丈夫竟已離世。
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此外，王波妻子表示，丈夫2日前才剛參加好友「雲南阿奎」的喪禮，「人突然就沒了」。
綜合內媒報道，35歲的網紅王波是貴州一位賣蘋果的電商老闆， 為了推銷自家蘋果，四處聯繫網紅們尋求合作。
而在接洽過程中疑似是喝酒過量，直接就睡在車裡。不料，隔日一早當妻子叫醒他時早已沒有了呼吸。
王波妻子得知此噩耗相當痛心，數度哭到昏厥，並於昨（28日）悲痛發文：
兩個孩子一個6歲，一個12歲，沒爸爸了，丈夫好好的一個人，突然就沒了，那天你急著去外地賣蘋果，但還是堅持先去學校，接孩子放學才去工作，當時你說這次若沒接孩子放學，下次來接就要一個多月後了，結果這一去，你就再無回應，這叫我們孤兒寡母怎麼活呀。
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根據知情人士透露，王波於前幾日剛參加完同為網紅好友「雲南阿奎」的喪禮，前前後後替其家人操辦喪禮事宜。不過，才剛回家休息2天後王波竟意外離世，年僅35歲。
此外，當地居民淚訴，王波事業有成、個性和善、樂於助人，深受大家喜愛和尊敬。
王波家中有一位患有癌症的父親，一家老小都指望他，作為家中的頂樑柱，王波的離去使整個家庭陷入困境。
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