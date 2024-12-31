男子深夜穿越秦嶺太白山失聯3天　景區：非法穿越　已明令禁止

內地一名男子上周五（27日）從陜西省西安市周至縣厚畛子鎮鐵甲樹登太白山後失聯，警方發通報尋人。景區表示，涉事男子為非法穿越，已明令禁止。



周一（30日），陜西省公安廳森林公安局第二分局太保派出所發布《協查通報》，稱失聯者名為齊亮亮，河南淮安人，上周五23時許從陜西省西安市周至縣厚畛子鎮鐵甲樹登太白山，背有一黃色雙肩包，至今仍處於失聯狀態，「有發現其行蹤或下落者，請速與太保派出所聯繫」。

陜西太白山國家森林公園工作人員周二（31日）表示，從鐵甲樹登太白山屬於「非法穿越」行為，當地已明令禁止。鐵甲樹路線不在景區範圍，屬於自然保護區。

協查通報。（陜西省公安廳森林公安局第二分局太保派出所）

據「太白山自然保護區」微信公眾號12月5日消息，陜西省太白縣人民政府、陜西太白山國家級自然保護區管理局、陜西省公安廳森林公安局第二分局、陜西省太白林業局發布關於禁止「非法穿越秦嶺核心保護區和太白山」的通告。通告稱，秦嶺是中國重要的生態安全屏障。為了加強祖脈秦嶺太白山生態空間保護，有效整治破壞資源、污染環境、干擾野生動物、引發森林火災、帶來人員傷亡等非法行為，依法打擊穿越秦嶺核心保護區和太白山國家級自然保護區的非法活動。

官方還在8月13日通報一宗非法穿越太白山自然保護區的案件。據介紹，厚畛子保護站林政執法人員在鐵甲樹進行巡護時，攔截了一名非法穿越太白山自然保護區人員王某。經調查，執法人員責令王某立即離開陜西太白山國家級自然保護區，並給予1000元人民幣的罰款和批評教育。