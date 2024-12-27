帕勞7中國潛水客失聯　當地出動8船1機展開緊急搜救

12月26日，7名中國潛水愛好者在帕勞（又譯帛琉）著名潛水地點貝里琉失聯，當地媒體《島嶼時報》報道，失聯者包括7名中國遊客及1名潛水教練。當地相關部門目前正全力搜索，但尚未有進展。



帕勞是世界著名潛水勝地之一，每年均吸引大量遊客到訪。（視覺中國）

事故經過：45分鐘潛水後未浮出水面

據帕勞公共安全局海洋執法司消息，這支潛水隊於12月26日上午在貝里琉進行探險性潛水，潛水持續約45分鐘後未能按時浮出水面。當天下午，海洋法律和執法部門派出兩艘搜救船協助救援，並有私人營運商及航空公司加入，但由於大雨與能見度低，救援工作被迫暫停至27日早上恢復。

貝里琉以強流著稱，是帕勞首屈一指的潛水勝地，但也因高風險而聞名。此前曾發生潛水員失蹤事件，2006年及2020年分別有潛水員失聯，經廣泛搜索後才在數英里外被救回。

中國潛水愛好者：天氣惡劣不適合新手

在帕勞的中國潛水教練「璇子」今（27）日向內媒《上游新聞》表示，26日當天天氣惡劣，水質混濁且雨勢不斷，潛水環境極具挑戰性，尤其對新手而言風險甚高。「璇子」透露，當地出動8艘船及1架長達5小時巡航的大型飛機展開搜尋，但失聯人員尚未找到。

據《上游新聞》報道，失聯者中包括3名女性，深圳張女士證實其一位女性朋友在失聯名單上，目前仍未獲得消息，家屬十分著急。不少網友在社交媒體呼籲加強救援力度，並對涉事潛水店提出質疑，認為其安全管理存在問題。

帕勞潛水事故頻發

帕勞是潛水勝地，中國曾為該國最大的遊客來源地。據統計，2017年帕勞12萬名外國遊客中約5.5萬人來自中國。然而帕勞潛水事故屢見不鮮，2018年曾有中國潛水員因水下20米憋氣上升導致「炸肺」身亡。

目前，搜救工作仍在進行。