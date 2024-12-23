失聯5個月　中國黃金原董事長陳雄偉退休被查　家中搜出驚人黃金

據中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組、天津市紀委監委消息，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司原黨委書記、董事長陳雄偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組和天津市濱海新區監委紀律審查和監察調查。



《第一財經》引述知情人士報道稱，有關部門從陳雄偉及其家人、關系密切的異性家中搜查出數量驚人的黃金珠寶。



公開資料顯示，陳雄偉，男，1961年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級黃金投資分析師、工程師，曾任山東省萊州市副市長，中金黃金投資有限公司董事長、總經理，中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司黨委書記、董事長，中國黃金協會副會長，中國珠寶玉石首飾行業協會副會長等。

去年6月29日，中國黃金公告，公司董事長陳雄偉達到法定退休年齡，近日向公司董事會提交辭職報告，申請辭去公司董事長、董事等職務。

今年12月15日，據第一財經報道，中國黃金原董事長、法定代表人陳雄偉於今年7月份左右失聯至今。

中國黃金原董事長陳雄偉被查。（網絡資料圖）

據內媒《澎湃新聞》報道，2024年4月23日，中國黃金1號加盟店實控人盛相中涉非法吸儲案獲法院受理。首家加盟店爆雷後，中國黃金稱，托管業務為旗艦店違規開展，與總公司無關。不過，從過去公開報道可見，中國黃金高層多次為盛相中及其企業的商務活動站台，其中就包括先後任總經理、董事長的陳雄偉。

中國黃金集團今年落馬三位高層

中國黃金今年落馬3位高層。（視覺中國）

今年9月25日，原中國黃金集團有限公司原黨委書記、董事長盧進被宣布涉嫌嚴重違紀違法。12月8日，中國黃金集團原黨委委員、副總經理趙占國涉嫌嚴重違紀違法。三人目前均在接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組審查，盧進和趙占國接受監察調查的地方為天津市監委、陳雄偉則接受天津市濱海新區監委調查。