廣州「袖珍」地鐵口被稱「全宇宙最小」　港鐵也有類似設計？

大灣區首條環狀地鐵線——廣州地鐵11號線上周六（2024年12月28日）開通營運，其中龍口西站A出口因僅能容納2位成年人並行的「迷你」設計，被網民稱為「全宇宙最小的地鐵口」。



廣州地鐵11號線龍口西站A出口的「迷你」設計，被網民稱為「全宇宙最小的地鐵口」。（廣州日報）

廣州地鐵11號線龍口西站A出口的「迷你」設計，被網民稱為「全宇宙最小的地鐵口」。（廣州日報）

廣州地鐵11號線龍口西站A出口的「迷你」設計，被網民稱為「全宇宙最小的地鐵口」。（廣州日報）

廣州地鐵11號線龍口西站A出口的「迷你」設計，被網民稱為「全宇宙最小的地鐵口」。（廣州日報）

據《廣州日報》報道，龍口西站A口在地面分為扶梯和樓梯兩個口，彼此相距十多米。前者為一上一下的雙向扶梯，後者為一段曲尺樓梯，肉眼可見的「迷你」，張開雙臂已經可以抵到樓梯口的兩側，樓梯寬度剛好容納兩位普通身形的成年人並排行走。

在地面一分為二的扶梯口和樓梯口，來到站廳層其實是「肩並肩」設置，所以一同命名為A口。「袖珍」的地鐵出入口還引起不少市民的好奇。

對此，相關工作人員表示，龍口西站地處市中心繁華地段，周邊建築物地下室密集，市政車行道與地下室之間的寬度不足並行設置2扶梯1樓梯。A出入口在已進入市政道路紅線設置的情況下，出地面段仍需要佔用人行道、緊貼車行道，故扶梯、樓梯只能分開出地面。

除了廣州，香港、東京、倫敦、紐約地鐵亦有相同「袖珍」設計。（廣州日報）

除了廣州，香港、東京、倫敦、紐約地鐵亦有相同「袖珍」設計。（廣州日報）

除了廣州，香港、東京、倫敦、紐約地鐵亦有相同「袖珍」設計。（廣州日報）

除了廣州，香港、東京、倫敦、紐約地鐵亦有相同「袖珍」設計。（廣州日報）

工作人員進一步解釋，根據《地鐵設計防火標準》要求，此舉是考慮到萬一有突發情況導致扶梯無法使用，乘客仍可通過樓梯進出車站。《地鐵設計規範》要求，車站各部位有最小寬度要求，與上、下均設自動扶梯並列設置的樓梯，在困難情況下最小寬度為1.2米。

而事實上，除了廣州，香港、東京、倫敦、紐約地鐵亦有相同「袖珍」設計。