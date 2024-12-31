1次開通5新線　便利港人北上　看看深圳地鐵如何用20年成全國第一

隨著12月28日深圳地鐵一口氣開通了「5線2場」，最新的深圳市軌道交通運營線路圖，地鐵線路顯示已達17條（含6號線支線），龐大而密集的地鐵網絡，不由讓人讚歎。至此，深圳地鐵的軌道交通密度達到全國第一。



一個冷知識，這17條線路中，足足有14條，都是在28日開通的，其中又以10月28日和12月28日最多。不得不說，28，對於深圳地鐵來說，一定是個特殊而祥瑞的數字。而對深圳人而言，地鐵本身，就是祥瑞。畢竟在深圳生活，有一種幸福，就叫地鐵直達。

深圳地鐵5線齊發 解鎖更多地鐵直達（01製圖）

這條線最便利香港人 點圖放大了解深圳地鐵5條新線的亮點：

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深圳地鐵擁有最聰明先進的設備、最舒適的公廁、最齊全的母嬰裝備和殘障關懷。很多深圳人外出千里萬里，總能把深圳地鐵想起，感慨它的速度與激情，惦念它的無微不至。更有不少人感嘆：深圳地鐵，離開了你誰還把我當小孩？

5線齊發 解鎖更多地鐵直達

12月28日，深圳各區人民和香港朋友都迎來了喜氣洋洋的一天。深圳地鐵3號四期、7號線二期、11 號線二期、12號線期、13號線南段五線齊發，正式開放迎客。此外，5號線上水徑停車場、11號線機場北停車場也正式開放營運。自此，深圳地鐵版圖更加擴大，更多的深圳人從中享受到軌道交通帶來的便利。

3號線四期自雙龍站（不含）至坪地六聯站，設梨園站、新生站、坪西站、低碳城站、白石塘站、富坪站及坪地六聯站，共7站。服務東部地區居民的出行需求，龍崗坪地片區從此告別軌道交通「空白」。

7號線二期作為一期的東延長線，由既有西麗湖站引出，連接北大站至深大麗湖站。為西麗高校片區與南山科技園區提供便利通道。

11號線二期起自崗廈北站（不含），終至紅嶺南站，設福星站、華強南站、紅嶺南站共3站3區間。福星站出口即達中山大學附屬第八醫院，市民體檢、看病、探視，「絲滑」出遊超方便。此次新線開通後，11號線實現超級轉乘大滿貫。可與1、2、3、5、6、7、9、10、12、13、14、20號線在內的12條線路換乘，串聯起寶安、南山、福田、羅湖、龍華、龍崗、光明、坪山八區，實現深圳東西向發展主軸中心間60分鐘快速通達的目標。

12號線二期連接12號線海上田園東站，新設蠔鄉站、沙蠔站、沙井古墟站、步湧站、朗下站及松崗站6站。其中，松崗站與既有6號線、11號線實現站內換乘，寶安西部片區的深圳出行更加便捷，深圳大空港與會展片區、寶安沙井松片區以及光明區之間的交通互聯也會更加增強。

13號線首通段設深圳灣口岸站、人才公園站、後海站、科苑站、粵海門站、深大站及高新中站，共7站6區間，其中轉乘站4個。這條線路雖短，但不僅是科興打工人的福音，還便利了香港朋友，因為地鐵連通了深圳灣口岸。新路線也為深圳灣公園增添了一個新的地鐵口。開通當天，許多來自深港兩地的市民乘客早早在此等待新線開門迎客，對於新線路的開通興奮不已。

新線路開通後，預計路網客流吸引能力進一步增強，日均客流預計達到1100萬人次，再次達到客流巔峰，至此，深圳地鐵迎來2024年的完美收官。紛雜的地鐵線也見證了深圳多中心的蛻變——有人說，來深圳，分不清到底哪裡才是一環？那是因為在地鐵大動脈的賦能下，每個區域都鉚足了勁釋放動力，各區域都發展出自己的優勢。深圳沒有一環，因為每個區都能成為獨一無二的中心。

即將開通的5條新深圳地鐵線當中，13號線的呼聲最高。（深圳微時光授權使用）

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「勢如猛虎」用20年成為全國第一

回到2004年12月28日，深圳人期盼已久的地鐵第一期工程－1號線羅湖站至世界之窗站、4號線福田口岸站至少年宮站開通試運營，線路全長21.3公里。彼時深圳正值料峭寒冬，氣溫驟降，最低氣溫只有3攝氏度，但仍吸引了兩萬多市民前來見證，搭乘第一列列車。開站前一個半小時​​，等車的長龍綿延長達千米，場面非常壯觀。

從此，深圳正式進入「地鐵時代」。2006年到2011年，是深圳地鐵的快速發展階段。 1號線、4號線全線延長通車，另新增了2號線、3號線和5號線，形成「四橫三縱」的格局。 2011年6月28日，深圳地鐵二期工程全面開通，也是在這之後，深圳地鐵開始依照「起步價+里程價」定價。

2011年到2016年，是深圳地鐵的崛起期。深圳地鐵三期規劃興建5條線，包含6、7、8、9、11號線，已呈現遍地開花之勢。深圳地鐵最大的爆發期在2016年。 7號線、9號線和11號線同一年投入運營，新增營運里程達107.58公里。

2017年到2022年，是深圳地鐵的成熟期，持續外延並擴大佈局。 2020年，深圳一年開通6條地鐵新線及延長線、新增107公里地鐵線路；2022年開通了「五線三樞紐」，深圳地鐵也正式邁入「500公里」時代；2023年，深圳城市軌道交通五期建設正式揭開序幕，路線數量及里程均創深圳歷次建設規劃之最。

直至2024年12月28日，深圳地鐵迎來20週年紀念日，此時，深圳地鐵運營里程達到595.1 公里，深圳地鐵線網密度達到0.30公里/平方千米，居全國第一，躋身世界級城市前列。

這20年間，深圳地鐵由第一期工程的「十字」形線網，到今天的放射形密集路網，像城市動脈一樣推動著深圳的大步向前。深圳地鐵的發展體現了深圳作為「中國矽谷」的創新精神和科技實力，從「深圳速度」到「深圳品質」，創造了世界工業化、城市化發展史上的奇蹟。

深圳地鐵從一開始，便開創了許多「全國首次」和「世界第一」，智慧化、人性化的服務也成為地鐵發展的新趨勢。近期，1號線行車間隔首次突破2分鐘，平日早高峰最小行車間隔縮短至1分55秒，成為全市地鐵線網首條行車間隔突破2分鐘的地鐵線路，標誌著深圳地鐵行車組織水平躋身國際一流行列。此前，20號線成為全球首條車車通訊路、深圳首條全自動運行線路，標誌著深圳地鐵全面進入無人駕駛時代。12號線二期工程車輛採用綠色低碳的永磁牽引系統，是深圳地鐵首個全永磁的全自動駕駛項目，打造了低碳環保的地鐵耗能。

20年來，深圳人進站的方式也越來越先進，科技感十足。此前國內其他城市地鐵均引進國外售檢票系統，而深圳地鐵檢票系統則自行開發，擁有100％自主知識產權，至今仍令業界專家嘖嘖稱奇。今天，深圳地鐵新線（段）全面引入「1米閘機」自動售檢票系統，搭載了生物識別、視覺通行等功能，可實現「刷掌」「刷臉」過閘，乘客進站更加「絲滑」。

新線路還配備新一代開放式智慧客服中心，設置自助服務區和低工位特殊服務區，提供「AI數字員工客服」和「遠程客服坐席服務」，乘客可自助完成信息查詢、智能支付、票卡處理等多項業務。乘客在月台候車時，也可透過車廂擁擠度智慧顯示系統查看尖峰時段車廂客流狀況。

11號線二期引進國內首創的虛擬票售票機，旅客只需選擇起終點站並完成支付，即可憑自動產生的二維碼刷碼過閘。不僅為乘客省下購票時間，還可減少票卡流失、降低管理成本。難怪越來越多的外國網友，來到深圳坐過地鐵之後，都羨慕得不行，紛紛表示想搬來深圳永居。

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「心有薔薇」對乘客像對待孩子

一路狂奔發展快速的深圳地鐵，可謂是勢如猛虎，心有薔薇。對深圳人來說，深圳地鐵猶如一位關懷備至的大家長，對乘客就像對待孩子一樣。它的無微不至，我想，每個深圳人都深有體會。

自2019年，為滿足不同乘客對溫度的敏感程度，深圳地鐵開始試行「同車不同溫」，設「強冷」和「弱冷」車廂，解決乘客的「溫度焦慮」。6號線支線列車的充電台底部設置了有線充電區域，11號線新列車在車廂內新增手機無線充電器，深圳地鐵在171個車站引入了共享充電寶保護櫃，覆蓋了2、3、 5、6、9、16號線等線路，供乘客解決「電量焦慮」，可以說是相當人性化的設施了。

截至目前，深圳地鐵在世界之窗、福田口岸、小梅沙、福田、華為、機場等25個毗鄰交通樞紐、商圈景點的大客流車站設置了31個寄存點，可滿足約700件行李的儲物服務。新開通的地鐵線路所有車站均配置AED（自動體外除顫器）設備，同時建有愛心服務區，配備藥箱、百寶箱，提供藥品、棉花棒、針線、糖果等應急物品，以備乘客不時之需。

在深圳，地鐵不僅是用來打工通勤，深圳地鐵還和自然戶外無縫連接，把深圳人送到熱愛的山川湖海。除開將地鐵站設在深圳的多座山下之外，地鐵還連接各大公園和海邊，8號線二期是一年前開通的看海線，直達大小梅沙，出站就能看到沙灘和大海。

除開這些關愛的細節之外，深圳地鐵對母嬰室的打造同樣走在城市前列。地鐵站內的母嬰室除洗手台、嬰兒床、寶寶座椅、溫奶器、飲水機、烘乾機等基礎設施外，還特設了奶瓶消毒器、嬰兒座椅、掛包桿、濕溫度計等便民設施。黃木崗樞紐、大運樞紐等客流集中站點的母嬰室，依據功能單獨分區設立了兩間哺乳房，並在房中設有多功能哺乳椅、置物茶几、墊腳小踏凳等設施。

滿滿的安全感，也體現在深圳公安和深圳地鐵對乘客安全的保障。從2018年開始，深圳市公安局公車分局就組成了地鐵便衣隊，活躍在軌道交通的每個角落，有針對性地開展嚴厲打擊地鐵違法犯罪專項行動。深圳地鐵在車廂裡也安排了安全員進行安全巡查，以防突發事件發生，並保障乘客安全。

此外，深圳地鐵對於行動不便的乘客，提供了到位的協助服務。凡在深圳地鐵沿線1公里範圍內，地鐵義工聯將提供免費的機場、高鐵站、火車站、醫院等出行接送服務。深圳地鐵的車站月台上與列車輪椅位置對應的月台門處均貼有輪椅候車標識，在每一列車內部相應的位置也都貼有輪椅乘車標識。為了方便快速安全地上下車，地鐵站裡還配置了「愛心踏板」，進入地鐵列車後，在專供輪椅停靠的位置，也有固定輪椅的安全帶，以確保乘車安全。

習慣了被深圳地鐵這樣呵護著，真的不知道離開了深圳地鐵，誰還會把我們當小孩？

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