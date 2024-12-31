地鐵站出入口極似棺材　網民：返工都要破地獄　廣州地鐵連夜拆除

廣州地鐵花地灣站舊出入口近日進行翻新工程，但又不少市民認為，翻新後的出入口極像「棺材」，更有人調侃稱「上班即地獄」、「返工都要破地獄」、「祖師爺唔鐘意啊」。

12月30日，該出入口已被圍封，有工人拆除裝飾板。廣州地鐵表示，已對該出口爭議部分建築進行拆除。



該出入口為廣州地鐵花地灣站D出入口。從外形上看，出入口通體呈「上圓下方」的斜圓柱體外觀，且邊沿突出，外加紅色配色。

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」。（小紅書）

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」。（小紅書）

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」。（小紅書）

大批廣州網民認為，出入口的設計太像棺材，「棺材靈感，不得不說，確實有特色」、「地鐵就在地下，意思是入土為安嗎」、「設計師和負責審核那個都要拉去打靶」、「邊條粉腸設計嘎，真係唔得佢死啊」；又有人調侃稱「設計師應入地府」、「好生動啊，地鐵站走出的打工人猶如棺材怕出的行屍走肉」、「生人都要破地獄，生人都有好多地獄，花地灣就有一個」。

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花地灣地鐵站是廣州最早投入使用的地鐵站之一，本次裝修工程為舊站口翻新。12月30日晚，花地灣站D出入口已經圍封，有工人拆除裝飾板。

據廣州地鐵工作人員介紹，該出入口設計靈感來源於木棉花花瓣，裝修完成後外觀將是圓柱體，設計顏色本應為木棉花的橙紅色，但因照片色差被呈現為深紅色。

《澎湃新聞》報道，知情人士稱，該出入口翻新工程由第三方公司負責建設，尚未完工。當前的效果與最初的設計方案及顏色有不小的差異，因爭議大，已經拆除。

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」，官方連夜拆除。（小紅書）

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」，官方連夜拆除。（小紅書）