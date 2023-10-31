深圳歡樂谷過山車意外｜三部門約談華僑城公司：暴露安全管理不善

10月27日，深圳歡樂谷景區遊樂設施「雪域雄鷹」有兩列過山車追尾碰撞，多人受傷送院。29日晚，深圳市南山區委（區政府）通報稱，事發當晚共有28人到三家醫院接受治療。而深圳歡樂谷為配合調查並排查整改遊樂設施的安全隱患，持續閉園，恢復開園時間另行公告。至31日，針對深圳華僑城歡樂谷旅遊公司過山車車輛碰撞事故，市場監管總局會同國務院安委會辦公室、國務院國資委聯合約談華僑城集團有限公司。廣東省、深圳市市場監管局相關人員參加約談。



約談指出，黨中央、國務院高度重視安全生產工作，要求牢固樹立安全發展理念，強化企業主體責任落實，牢牢守住安全生產底線，切實維護人民群眾生命財產安全。深圳華僑城歡樂谷旅遊公司發生的大型遊樂設施安全事故，造成多人受傷，暴露出安全主體責任落實不到位、安全管理不善、風險防控不力、事故信息上報不準確等問題，造成不良社會影響，教訓極為深刻。

約談要求，華僑城集團有限公司要督促深圳華僑城歡樂谷旅遊公司全力做好傷員救治，配合做好事故調查，深刻汲取事故教訓，全面落實企業安全主體責任。要舉一反三，對下屬的遊樂園開展全面隱患排查和整改，切實加強大型遊樂設施等特種設備安全管理，堅決防範重特大事故發生，守牢特種設備安全底線，確保人民群眾生命財產安全。

據早前報道，10月27日18時27分，深圳歡樂谷「雪域雄鷹」一輛載有22名遊客的過山車，在上坡後發生故障沿軌道快速倒滑，與另一列已到站正在下客的過山車發生碰撞。有傷者親述當晚事發瞬間，表示「還沒反應過來就失去意識」。

官方通報稱，事發當晚，有8名傷者第一時間由120急救車送往港大深圳醫院救治，隨後陸續又有人員經轉運或自行前往港大深圳醫院、南山醫院、華僑城醫院檢查就診。

三家醫院共接診28人，其中11人經檢查無礙後自行離開。目前共有17人留院診治，其中4人因顱腦損傷、骨盆骨折等傷情，在ICU觀察救治，生命體征平穩；13人為軟組織挫傷、輕微骨折等傷情，在普通病房繼續觀察治療。市、區衛健部門將繼續統籌調配醫療資源，全力做好傷者救治工作。

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另外，傷者楊誠透露，去年暑假來歡樂谷遊玩時，「雪域雄鷹」就出現故障。「當時接近發車，車子卻一直沒動。」此後，他看到有工作人員過來檢修，十幾分鐘後，工程恢復運作。

還有遊客反應，10月25日事發前兩天，排隊等待時，看到一輛正要發射的「雪域雄鷹」過山車彈射失敗。過山車只彈出了一小段，還沒上坡，就又退回來了。處理過後，車輛無法啟動，現場停駛維護兩小時。

園方先前對「雪域雄鷹」進行檢修。（深圳歡樂谷官方公眾號）

據《新京報》報道，深圳歡樂谷曾兩度被深圳南山區處罰，均因特種設備違法行為。其中一次處罰顯示，歡樂谷的壓力容器未經監督檢驗合格有安全隱患，被罰款3萬元，處罰時間為今年6月6日。根據深圳歡樂谷設備部工作人員介紹，「雪域雄鷹」今年6月也剛完成年度檢修，每日運作前也會進行維護保養。「平時有日檢、週檢和月檢。」