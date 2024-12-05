鄭欽文吸金力驚人　強勢殺入2024女子運動員收入榜前列威脅谷愛凌

美國體育資訊平台Sportico公布2024年最高收入女運動員前15名，美國天才網球手歌芙（Coco Gauff）以3040萬美元排在榜首，中國滑雪運動員谷愛凌緊隨其後，今年首入世界女單前5的鄭欽文亦強勢上榜，「吸金力」亦排在第4名。



巴黎奧運後，鄭欽文人氣急升。（Getty Images）

鄭欽文大爆發一年

2024是鄭欽文大爆發一年，巴黎奧運歷史性為中國奪網球女單金牌，年終賽獲亞軍後，世界排名由第7升上第5，創生涯新高峰。身高1.78米，身型媲美超級模特兒，代言的除兩大國際運動品牌Nike和Wilson，也有勞力士和Lancome兩大名牌，以及運動飲料品牌佳得樂等。

網球向來多由歐美選手主導，中國選手在奧運奪金，自然讓她知名度大增，因此內地品牌方面，她也代言螞蟻集團（支付寶）、伊利、霸王茶姬等，甚受國內各大品牌及網民歡迎。根據Sportico資料，鄭欽文今年獲560萬美元獎金，廣告代言收入高達1500萬美元，幾乎是比賽獎金的3倍，可見這位中國網球「一姐」吸金力如何強大。她距離大滿貫錦標尚差一步，今年總收入已能突破2000萬美元，以她目前的狀態和人氣走勢，明年大有機會更上層樓。

鄭欽文獲奧運女單金牌，澳網及年終賽均獲亞軍。（Getty Images）

谷愛凌國內地位或受威脅

滑雪巨星谷愛凌一向「吸金力」強勁，自2019年改為代表中國參賽後，這位中美混血美女已多次在收入榜名列前茅。兼具甜美外貌及性感身材，加上冬奧、滑雪世界盃及世界極限運動會都能奪金的出色成績，谷愛凌在國內外均人氣強大，曾代言Louis Vuitton、保時捷、Tiffany、IWC萬國錶等國際名牌，國內也為安踏、中國銀行、中國移動、京東等擔任代言人。

不過鄭欽文自奧運後人氣急升，今次更一舉攀升至收入榜第4位，有內地網民認為鄭欽文形象正面，又是「純正」中國人，或會威脅谷愛凌在國內的代言地位。

谷愛凌在國內外曝光率同樣甚高。（Getty Images）

近年一眾男女子網球選手和名宿，努力爭取同工同酬，因此在國際體壇上，網球近年時常壟斷女子運動員收入榜，2019及2020年榜單中，網球手便分別佔據前10名中的10人與9人。

今年前10名中有6名網球手上榜，與去年一樣。剛奪ＷTA年終賽冠軍的歌芙，今年以3040萬美元「冧莊」排名榜首，是繼大坂直美及「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）後，再有女運動員在一年內收入突破3000萬美元。

歌芙再成為今年女子運動員「吸金王」。（Getty Images）

第2名是中國滑雪選手谷愛凌，其薪酬及獎金為62萬美元，但商業代言收入高達2200萬美元，是所有女運動員中最高一人。波蘭球手施安迪（Iga Swiatek）排在第3，22歲的中國網球「一姐」鄭欽文在今年成績及人氣大爆發後，高佔第4位。

2024年最高收入女運動員排名（前10名）

第1：歌芙（Coco Gauff），網球

總收入：3040萬美元

獎金：940萬美元 代言：2100萬美元

第2：谷愛凌，滑雪

總收入：2210萬美元

獎金：62萬美元 代言：2200萬美元

谷愛凌是今年代言收入最高女運動員。（Getty Images）

第3：施安迪（Iga Swiatek），網球

總收入：2140萬美元

獎金：840萬美元 代言：1300萬美元

施安迪今年達成法網女單3連霸。（Getty Images）

第4：鄭欽文，網球

總收入：2060萬美元

獎金：560萬美元代言：1500萬美元

年終賽奪亞軍，鄭欽文排名生涯首次進入世界前5名。（Getty Images）

第5：莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），網球

總收入：1770萬美元

獎金：970萬美元 代言：800萬美元

莎巴蘭卡是現任女單「一姐」，今年獲得獎金亦為所有女運動員中最多。（Getty Images）

第6：大坂直美，網球

總收入：1590萬美元

獎金：87萬美元 代言：1500萬美元

大坂直美今年比賽成績平平，但吸金能力依然強勁。（Getty Images）

第7：拉度簡奴（Emma Raducanu），網球

總收入：1470萬美元

獎金：67.1萬美元 代言：1400萬美元

「英國甜心」拉度簡奴。（Getty Images）

第8：歌達（Nelly Korda），高爾夫球

總收入：1440萬美元

獎金：440萬美元 代言：1000萬美元

美國高爾夫球手歌達。（Getty Images）

第9：比拉絲（Simone Biles），體操

總收入：1113.5萬美元

獎金：13.5萬美元 代言：1100萬美元

「體操女王」比拉絲。（Getty Images）

第10：奇勒（Caitlin Clark），籃球

總收入：1110萬美元

薪酬及獎金：10萬美元 代言：1100萬美元