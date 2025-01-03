長沙中學食堂2熟睡老人突遭潑冷水惹議　官方約談學校責令道歉

周四（2日）淩晨，湖南長沙創新高級中學的食堂內有兩名正在熟睡的老人突然被不明人士潑了冷水，引起關注。周五（3日）淩晨1時，長沙市天心區教育局通報，公安機關正在依法調查處理之中。



事發時正值淩晨3時許，兩名男子各自手持水桶，慢慢靠近食堂墻邊的床鋪位置，其中一人踩上一旁的桌凳。隨後，兩人先後將桶內的水潑向睡在被窩內的老人，導致老人的上半身、被子等被淋濕。

兩名男子將桶內的水潑向睡在被窩內的老人。（澎湃新聞）

事件引起網民熱議，不少人批評行為不妥，並擔心老人的身體狀況。爆料者邵先生（化姓）透露，潑水者是該校的工作人員，事件源於學校與食堂承包商之間的經濟糾紛。

據邵先生介紹，其所在的餐飲公司自2023年9月起為學校師生提供食堂和超市服務，並交納了500萬元（人民幣．下同）保證金。按照合約，學校應當按月結算餐費，但截至2024年12月1日，一年多來，學校累計拖欠餐費約170萬元。

2024年11月底，因應經費原因，他們把餐食做差了些，學校就要求整改、停餐，並違約從校外給所有師生訂外賣。12月13日，在教育局等相關單位組織協調下，校方承諾半個月時間，想辦法支付300萬，但到了12月28日仍一分錢沒付。除此之外，校方還取消了他進入學校的權限，導致他在學校內的設備、食材、調料品以及超市的商品都沒來得及處理。

長沙市創新高級中學是經市教育局批準的一所全日制普通高級中學，位於天心區暮雲街道。（學校官網）

無奈之下，邵先生在學校放月假期間，背著老人（親屬）翻墻入校，在不影響學生的前提下讓老人睡在學校2樓食堂，詎料第二晚就被潑水了。

周五淩晨1時，長沙市天心區教育局通報事件，稱該局迅速開展調查，第一時間約談學校負責人，責令學校向相關當事人賠禮道歉，並組織雙方調解。同時，公安機關已對該警情進行受理，正在依法調查處理之中。下一步，該局將督促轄區學校切實加強校園管理，嚴防類似事件再次發生。