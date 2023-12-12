內地男歌手機場突遭「私生飯」潑水　涉事3人被行政處罰

12月11日，內地新生代歌手張星特在上海浦東機場突然被幾名「私生飯」潑水。張星特在微博上駁斥此類行為，直言「實在忍無可忍」，並委託律師發表聲明。

同日，張星特工作室發布3張行政處罰決定書，內容為11日對張星特潑水的相關涉事人員已被行政拘留。



網傳影片顯示，張星特在機場突然被幾名戴口罩、拿水杯的女生包圍，她們將水迎面潑向張星特；之後，張星特將她們潑完扔在地上的紙杯撿走。事後，疑似其中一名潑水女子發微博稱「見你一次潑一次」。

張星特在上海浦東機場突然被幾名「私生飯」潑水。

12月11日晚，張星特工作室在微博發文稱，機場事件已報警，正在配合警察處理中，其他相關事情已與律師溝通解決。

隨後，工作室發出律師聲明稱，近期「楊進雯」等部分「私生」對張星特進行了如下不法騷擾，包括在信件中藏匿「跟蹤定位器」；在浦東機場向張星特潑灑不明液體；多次在飛機艙內、飯店大廳、機場、私人行程蹲守拍攝；多次在夜間向張星特家人、同事打騷擾電話，並發短訊辱罵。

聲明指出，上述行為不僅涉嫌侵犯張星特的隱私權等人身權益，部分行為甚至涉嫌擾亂公共秩序，張星特已就上述違法行為進行報案並將證據提交屬地公安。張星特已委託律師對相關侵權內容進行證據保全，並將視情形採取民事、刑事等一切法律措施追究侵權者的法律責任。

12月11日，張星特工作室發出律師聲明。（微博＠張星特星球膠卷）

12月9日，張星特工作室曾發表聲明，內容為張星特在機場接收信件時發現信中內含跟蹤定位器，事後已取證向公安機關報備並協同警察到機場調取監控，並呼籲大家理智追星，自覺抵制「私生」行為。

「私生飯」，指經常跟蹤偶像的極端粉絲，他們以偷窺、跟蹤、偷拍等方式侵犯偶像隱私。

張星特為新生代歌手，2018年推出首支個人單曲《南飛的雁》，2021年2月17日參加選秀節目《創造營2021》以第16名成績畢業，以歌手身份出道，其代表作有《年少的歡喜》《部分》《我知道你一直沒有離開我》等。

12月12日，上海市公安局國際機場分局通報稱，12月11日上午10時許，一男性演藝人員報警稱在浦東機場候機大廳內遭三名女子故意潑水。機場分局民警迅速到場處置。

經了解，12月9日，21歲女子楊某某、17歲少女鄭某某和陳某某，三人在外省市某機場持續跟蹤拍攝該演藝人員，雙方為此發生言語沖突。12月10日，楊某某等三人在上海某演出場所門口再次跟蹤拍攝該演藝人員，雙方又發生口角。12月11日，楊某某等三人獲悉該演藝人員行程後，在浦東機場對其實施潑水行為，並拍片在網上發布。

目前，楊某某、鄭某某和陳某某已被警方依法處以行政處罰。據悉，楊某某被行政拘留7日；鄭某某和陳某某因未成年，作出拘留5日（不執行）的處罰。