黑龍江賞雪　女遊客學人玩「潑水成冰」遭2級燙傷　專家勸勿亂試

寒冬到來，大陸北方多地飄起雪花，吸引許多民眾到北方賞雪、玩雪，最近有位從大陸南方城市遠赴東北黑龍江省旅遊，在雪地拿著1壺開水想玩「潑水成冰」，卻把頭部燙成2級燙傷。



綜合陸媒報道，這位江姓女子最近和男友到黑龍江省牡丹江一帶旅遊，當地正值雪季，她在網路上見到有人玩「潑水成冰」，也就是在寒冷天氣中潑出熱水，就會凝結成冰，往頭上一潑彷彿冰晶王冠，非常好看，於是她決定自己嘗試看看。

微博上有不少「潑水成冰」的視頻。（微博影片截圖）

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當時男友給江女1壺開水，她也學網友拿著水，從身側逆時針方向往頭頂再到另1側潑出半圓軌跡，然而江女操作失誤，熱水揚起的弧線沒有瞬間成冰，反而澆到江女頭上，導致毫無防護的頭部2級燙傷。

所幸江女本身是醫護人員，發現燙傷後迅速用雪堆冷敷近2小時，再前往診所敷燙傷膏治療。不過她沒死心，隔天又趁氣溫零下20度再試1次，仍然失敗，讓她苦笑明明在網路上看過攻略還是沒辦法。

據報，「潑水成冰」其實不是水真的結冰，而是潑出去的水形成水蒸氣，水蒸氣在寒冷空氣中凝結成水滴，或是凝華成小冰晶。但也不是隨便潑水就能成功，需要達到一定的寒冷環境，才有機會形成這種現象，否則操作者很容易被燙傷，不要輕易嘗試。

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