江蘇幼稚園在廁所洗餐具　激嬲家長大呼「噁心」教育局要求整改

江蘇徐州有幼稚園被爆飯堂衛生差、餐具在廁所中清洗等情況，當地教育局接獲投訴後已責令幼稚園整改。



據《揚子晚報》報道，位於徐州市鼓樓區的慧谷陽光幼兒園，近日被家長發現長期存在食堂衛生差、餐具消毒不徹底等問題，「孩子吃飯的餐具怎麼能在廁所裏清洗？這樣的做法簡直太惡劣，衛生安全怎麼能保障？」

有家長稱，去年十月份，孩子放學回家後無意間告訴他，看見有老師在教室旁邊的廁所刷碗。聽到這件事後他憤怒不已，他認為，廁所作為排泄場所，環境潮濕且髒污，極易滋生細菌，餐具在廁所清洗極易被污染，從而對幼兒的身體健康構成威脅。

該家長續稱，在得知此事後向政府熱線投訴，鼓樓區教育局曾給出回應，稱經CCTV核實，家長反映的情況屬實，已經責令園方進行整改。

教育局要求幼稚園整改。（揚子晚報）

但對於該結果，一些家長們並不滿意，認為僅僅要求該園立即整改，既未限定整改期限，也未按相關規定對該園進行整頓查處，同時校方也並未作出任何解釋和說明，更沒有道歉，這樣的態度進一步加劇了家長的憤怒和擔憂。

鼓樓區教育局工作人員表示，要求整改後，教育局對幼稚園整改情況再次進行了現場檢查，市民反映的問題已得到整改。「今後，我局會繼續加大監管力度，隨時對該園食堂衛生等問題進行跟蹤督查，督促其規範管理，全力保障兒童身體健康。」