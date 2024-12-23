廣州女驚見疑似山姆代購在廁所切蛋糕 內媒揭分裝代購存食安隱患
撰文：許祺安
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內媒《新聞晨報》報道，12月8日，廣州一名女子在廁所撞見疑似山姆超市的分裝代購在廁所切蛋糕。不少網民表示，自己曾遇到有食安隱患的「分裝代購」。
據《新聞晨報》報道， 12月8日，潘女士在廣州美林商場的廁所，撞見隔壁的廁間有人將蛋糕放在地上分裝，甚至還配備了專業的蛋糕刀。潘女士憶述，由於時間緊迫，並未等到切蛋糕的本人，所以不確定是代購還是個人購入。據介紹，圖中的蛋糕疑似是山姆超市售賣的焦糖餅乾千層。
報道指出，內地不少超市都存在分裝代購，包括開市客、胖東來、盒馬。但此類個人代購分裝實際上有不小的食安隱患。
曾有報道指出，代購們對於食品保存、運輸等方面要求並不嚴格。有網民分享，自己曾撞見分裝代購購買的食品掉在地上後又撿起來繼續賣。律師表示，如與個人代購發生消費糾紛，難以保障自身權益。
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