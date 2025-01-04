韓國人擠爆上海？韓國年輕人風靡到上海吃羊肉串配啤酒、遊迪士尼

最近在內地社交平台「上海遍地都是韓國人」「韓國人來上海過週末」，內媒報道指，這一波韓國人赴上海的旅遊熱，呈現年輕化、週末短途遊為主等特色。2025年更有不少韓國年輕人選擇到上海跨年。



韓國人來上海過週末成為新趨勢。（頭條新聞）

中國迎來的眾多韓國遊客中，許多人將「第一站」選在了上海。攜程數據顯示，中國對韓國的免簽政策實施以來，韓國遊客入境遊訂單季增約15%，年增率超過150%。韓國遊客入境中國熱門城市TOP3為上海、青島及北京。上海的韓國入境遊客訂單年增超180%，較上季成長超40%。

在韓國的社群媒體上，在上海逛豫園、外灘、新天地，吃羊肉串、火鍋、小籠包，拜訪大韓民國臨時政府舊址，去一趟上海迪士尼，夜晚在武康路、鉅鹿路體驗夜生活…這些都是上海打卡之旅高頻出現的活動。

2024年12月31日晚上8點，上海迪士尼的新年特別版城堡幻影秀開演，當「2025」 當字樣的煙火升起時，何智敏跟周圍的人群一起發出了激動的歡呼聲。

來自韓國的何智敏這次跟閨蜜一起來上海度過元旦假期。她告訴介面新聞，上海迪士尼的新年特別煙火秀限時兩天，與平日相比，煙火的時間會更長，場面也更華麗，「因此門票非常搶手」。沒有買票的她們選擇購買了在迪士尼小鎮的煙火觀賞露台票。 「雖然沒有入園有點遺憾，但這裡的視野和角度很棒，能夠看到這麼漂亮的煙火很開心！」

自2016年開園以來，上海迪士尼門票價格迎來第4次上調。（微博＠上海迪士尼度假區）

煙火秀結束後已接近8點半，但她們的下半場活動才剛開始，之後她們會前往位於黃浦區的INS新樂園，參加跨年倒數活動。何智敏是在INS上被「種草」的，「據說那裡和首爾的梨泰院很像，是年輕人喜歡的夜店、酒吧聚集地。」

就在同一天，在上海工作的韓國人韓尚佑帶著自己的妻子、孩子和父母一起在崇明跨年。他們體驗了騎馬、溫泉還一起看了日落。韓尚佑稱，之所以選擇崇明，是因為聽說那邊環境優美、空氣清新，就想帶家人體驗城市之外的自然風光。

學者：免簽政策是吸引韓國遊客最重要的因素

在上海師範大學旅遊學院副教授劉德艷看來，中國對韓國實施的免簽政策是吸引韓國遊客來滬的最重要因素。

2024年11月8日，中國對韓國等9個國家持普通護照人員試行免簽政策，韓國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友及過境不超過15天，可免簽入境。之後，中國進一步優化了入境政策，將免簽停留期限延長至30天。

免簽政策不僅為遊客提供了便利，激發了韓國人對中國的興趣，也提振了旅遊市場，促進了旅行目的地的消費和經濟成長。劉德艷對界面新聞表示，韓國到上海航班多、航程短、價格便宜，韓國遊客的平均消費水平比較高，路程花銷降低了旅行成本，釋放了在酒店、餐飲、購物等方面更多的消費潛力。

韓國人來上海過週末成為新趨勢。（頭條新聞）

很久以前羊肉串龍之夢店附近並沒有熱門景點，但店長趙斯也感受到近期韓國客人的增多，「現在一天大概能接待10幾桌韓國客人」。她透露，韓國客人比較喜歡晚上來。在門市中，第一百貨店因為靠近人民廣場、外灘等熱門地標，所以去那裡吃羊肉串的韓國人特別多。

韓國留學生：韓國人喜歡羊肉串配青島啤酒

上海交大的韓國留學生崔泰英常常會帶從韓國來的朋友在上海吃喝玩樂。她告訴界面新聞，韓國人特別喜歡「羊肉串配青島啤酒」，這句話是在一個韓國搞笑綜藝節目上火起來的。在社群媒體上能看到很多網紅去很久以前羊肉串打卡，不僅因為那家店的羊肉沒有羊羶味、品質較好，還因為會發用來降溫的冰涼貼。很多韓國人覺得新奇好玩，貼在額頭拍照也很可愛，所以能看到許多人發的vlog和照片。

韓國人來上海過週末成為新趨勢。（頭條新聞）

海底撈上海人民廣場店經理胡小徵表示，從去年的11月10日開始，門市韓國顧客開始增加。為了更好地接待這些顧客，公司組織員工學習了一些簡單的常用韓語，以便與顧客溝通。他透露，從數據來看，門市平均一天接待顧客總人次在1400位左右，其中韓國顧客在180位左右，週六日會更多，最多時約佔三分之一。

韓國人南宮惠智已經來上海旅遊了很多次，已經是「上海通」的她今年這趟來，自然並不滿足於那些面向首次來滬遊客的推薦店鋪。 「鴻姐老火鍋的湯底特別濃鬱，蘸料也超級好吃。蘩樓的每道菜都擺得像藝術品一樣，既好看又好吃。我還嘗試了麻辣拌和東北菜，味道也很絕。最後一晚則選在了位於陸家嘴的國金匯酒店公寓。

南宮惠智認為，雖然酒店一晚的價格要3000元左右，有點小貴，但能看到東方明珠等地標，景色非常棒，服務也很好，「難得奢華一下還是很值的。」

韓國遊客願意花1000人民幣住一晚酒店

赴中國的旅遊熱也帶動了旅行社相關業務的成長。位於首爾明洞的旅行社「暢遊中韓go china_trip」最近的生意變得火爆了起來。該公司主要為韓國遊客提供前往中國旅行相關的機票、飯店、旅遊景點門票預訂，接送機車車輛、包車等服務。

社長崔在龍向介面新聞透露，公司客戶中最主要的是自由行旅客。免簽政策發布後，12月的訂單量是10月（政策發布前）的五倍。此前，公司最多的業務是幫韓國旅客辦理簽證，而現在旅遊相關業務迎來爆炸性成長，其中最多的就是前往上海的業務。

韓國遊客來上海必去打卡點為「大韓民國臨時政府舊址」。

「從訂單來看，大多數韓國遊客會住1000人民幣左右一晚的酒店，有較強的消費意願。」 崔在龍表示，為了提供具有差異化和競爭力的旅遊產品，目前公司重點聚焦上海一日遊和半日遊項目，利用小紅書等平台積極與上海當地的地陪合作，向韓國遊客介紹最道地的當地美食、文化等。

根據上海市文化暨旅遊局副局長金雷介紹，2024年1-11月，上海接待入境旅客596.6萬人次，較去年同期成長86.44%，全年接待入境旅客數超600萬人次。在他看來，上海作為全球城市，文旅商體展連結仍蘊藏巨大潛力。未來要推動多業態複合跨界，豐富更多消費場景，推動流量變動增量。