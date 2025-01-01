國產C919首航上海｜港航空迷為坐新機$4000升級商務位　即日來回

國產自主研發的C919大型客機今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的航班，首班由香港飛上海的航班（MU722）預計今午12時55分起飛。有香港航空迷特地來試坐，即日來回港滬，更即場花4000元由經濟位升級至商務位。



在香港國際機場中國東方航空的登機櫃位，東航為C919特設兩條隊伍供乘客辦理登機手續，現場亦有寫上「東方風來 翼起翱翔」及印有C919圖案的易拉架，標誌著C919首次執飛香港航次。

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航空迷關先生10時左右已到登機櫃位，是第一位登記的乘客，他指自己是航空迷，特地來試坐，更即場以4000元由經濟位升級至商務位，形容心情興奮及期待。他又指試坐C919後便會返港，明天繼續上班。

辛先生今日事前不知道乘坐國產客機，表示心情興奮。（吳美松攝）

辛先生與太太及女兒一家三口亦乘坐同一班機，預計在上海逗留4天。他表示事前不知道會坐到國產客機，為此感到雀躍，又樂見國產客機可以在港航行，希望未來不用再依賴波音747等飛機，期待未來會有更多C919投入服務。

上海旅客劉先生及溫小姐早前來港旅遊，今日乘坐航班MU722返回上海，他們乘坐經濟客位，今日知道坐的是國產機後感到幸運及興奮，「新一年一定幸運」；又表示「國產機一定要多支持」。

C919今早由上海抵港

