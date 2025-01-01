國產客機C919首航香港｜全機滿座上海啟航　內地乘客：值得信任

國產自主研發的C919大型客機由今日（1日）元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋的商業航班，是C919飛行內地以外的首條航線。目測過百人在等待登上首班以C919飛行的MU721航班，全機滿座。



有內地旅客表示，考慮到近日接連發生飛機意外，期待能坐上國產客機，並認為國產飛機品質更有保證；另有內地乘客表示，目前C919的營運狀況值得信任，並對國家能製造大型客機感到自豪。



國產客機C919由1月1日元旦起，執飛中國東方航空來往香港及上海虹橋機場的商業航班，機場禁區設有啟航儀式。（歐陽德浩上海直擊）

C919身披「閃耀中國紅」開啟滬港定期航線

新年伊始，首班從上海飛往香港的C919客機，已塗上新觀「閃耀中國紅」準備出發，並由即日起加入東航的「滬港快線」，每日定期來往上海虹橋及香港一次，班次分別為MU721及MU722。目前東航及各旅遊平台已開放預訂相關航次。

中國民航局：香港上海商業航線有助積累寶貴經驗

東方航空在機場舉行啟航儀式。中國民航局華東地區管理局局長萬向東致辭時表示，C919盛載着中國民航業宏偉夢想，展開香港上海商業航線有助積累寶貴經驗，令乘客得到更多樣化飛行體驗，祝願首航完滿成功，令C919成為中國民航亮麗名片。

▼2023年12月13日 傳媒參觀國產客機C919▼



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《香港01》記者今早約6時正抵達上海虹橋機場，準備登上以C919客機營運、8時15分啟航的MU721班機回港。有內地旅客不清楚所坐的航班為C919飛往香港的首航，也未曾坐過C919客機。而現場登機口所見，目測過百人在等待登機。

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航班早上7時35分登機，迎面而來的空姐戴上有「閃耀中國紅」的名片。她們更預備印有「2025 元旦快樂」的紙牌供乘客打卡。機上弧形機頂令機艙更有空間感，而行李架也設計容擺放。

旅客：中國能夠製造飛機往返各地很正常

其中來港旅遊的余先生表示，考慮到近日的飛機意外，期待坐上國產客機。「我們可以在飛機的品質上更有把握一點。」被問到以後會否優先坐國產飛機出外旅遊，他說：「我覺得大家有自己的飛機，然後都有更多的選擇，還是挺好的，不用說刻意去迴避其他國家或者公司的產品。」

同樣來港旅遊的葉小姐則指，目前C919的營運狀況值得信任，並對國家能製造大型客機感到自豪。「但我覺得中國能夠製造飛機往返各地，其實是一件比較很正常的一件事情，不是特別的令人驚訝，就是中國製造是非常值得信任的。」

▼2023年12月16日 國產飛機C919飛越維港上空▼



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▼2024年6月1日 國產C919客機首次境外商業飛行▼



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▼2023年12月12日 國產客機C919及ARJ21首度飛抵達香港國際機場▼

