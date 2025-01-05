四川63歲電單車男網紅車禍身亡　山路飆車百萬裝備難抗逆行渣土車

近期，內地再有電單車（機車）網紅騎手傳車禍身亡。四川電單車圈被稱為「龍泉山車神」的63歲男博主「波哥」於1月2日在山道騎行時，與逆行的渣土車相撞，不治身亡。



據悉，波哥，真名李波，是四川成都地區電單車（機車）圈的傳奇人物，現年63歲，因精湛技術和一身近百萬的昂貴裝備聞名，被稱為「龍泉山車神」，在四川電單車圈內享有很高聲譽。

有知情者透露，「波哥2號下午在龍泉山和逆行的渣土車相撞。他在圈內很有名，人也很好。」他介紹，「波哥一身裝備接近百萬，光是電單車（機車）就70萬，裝備和技術都是頂級的。希望大家珍惜生命，注意安全。」

從「波哥」此前發布的影片來看，他曾多次在騎行時表演「中線壓彎」，評論區也有粉絲曾提醒他「騎著中線走容易被送走」，竟然一語成讖。還有網民發出事發地龍泉山的圖片，道路兩側許多醒目的警示牌上寫著「珍愛生命，嚴禁飆車」。

波哥的離世讓眾多機車愛好者陷入了深深的悲痛，紛紛在社交媒體上表達哀悼之情。

內地多名電單車網紅因車禍去世

近年來，隨著網絡發展不少電單車騎手成為網紅，將電單車愛好者圈子逐漸擴大，除了不少男性外，亦有年輕女性加入其中。

然而，不少電單車網紅不顧安全提醒，高速車流，肆意做出各種「飄移」「壓彎」的危險動作，將自己與他人置於危險的境地。近年來，關於電單車（機車）網紅騎行失事甚至身亡的消息也頻頻登上熱搜。

女騎手「DJ萬小橘」在海南三亞環島旅遊公路上因避讓車輛不幸身亡；18歲電單車女網紅「石膏」與路口駛出的車輛相撞身亡；網紅「莊慕卿」駕駛電單車與對面駛來的電單車相撞，事故造成包括他本人在內的四人死亡；網紅「安安」與「小嬌妻」駕駛電單車撞到道路中間綠化帶離世等等。

內媒此前曾做不完全統計發現，2022年10月到2023年4月，僅半年時間已有「安安」「小嬌妻」「小魚愛吃魚」、莊慕卿、馬若松5名電單車網紅離世，其中最小的16歲，最大也年僅23歲。

2022年10月7日，江蘇常州春風十里山道，兩台電單車相撞導致一死一傷，遇難者是年僅23歲的網紅女騎手。



2023年4月13日，雲南昆明晉寧區環湖南路發生一起電單車撞車事故，車上駕乘的兩名女性不幸身亡。有知情人透露，兩人都是00後，喜歡騎電單車，一個21歲一個16歲。



2023年9月15日，網紅騎手「頭哥」駕駛電單車在重慶極速穿行隧道，翻倒在地因此喪命。



2024年6月23日晚，網紅「瘋子哥」車禍去世，出事當天曾發影片「在西藏騎行」。



2024年8月29日下午3時許，「三毛子」在黑龍江省雙鴨山市境內寶清路段發生車禍去世，年僅28歲。

