23歲電單車女神違規撞車亡「機車媛」掀論戰　頭盔破碎照疑曝光

撰文：許祺安
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穿黑絲襪騎重機（重型機車／電單車）走紅的抖音網紅「小魚愛吃魚」因逆向過彎，與對向一輛騎重機的男騎士對撞，她當場身亡。現場目擊者指出，「小魚愛吃魚」戴的頭盔破碎，她當場失去意識身亡。最新消息提到，與他對撞的男騎士當時並未違規或超速，目前他已經離開ICU，正等待動手術。

事件在內地和重機愛好者群都引發熱議，網民指出「小魚愛吃魚」的帽子是仿制一家知名義大利品牌的頭盔，原價數千元人民幣，過萬都有，仿製的雖只需幾百，但安全性堪慮。許多重機愛好者則稱，「小魚愛吃魚」此前的影片多次違規駕駛、未配戴合規的配備，批評「機車媛」為吸引粉絲和流量而忽視交通安全。

據《杭州日報》報道，該車禍發生在10月7日蘇常州一處山區，據現場煞車痕跡研判，「小魚愛吃魚」在過彎時衝到對向車道，與另一名同樣騎著重機的男騎士對撞，男騎士並未違反交通規則，且裝備齊全。官方通報提到，她當時帶著國產仿製「AGV PISTA」頭盔，並奉勸「廣大車友選擇騎行裝備時要選擇正品及正規渠道。」

車禍現場頭盔破裂照曝光：

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現場仿冒頭盔破碎照引發熱議。據了解，「AGV PISTA」頭盔正版要價6,000到8,000元人民幣，上萬都有；但仿製的只需幾百。

今年3月內媒曾報道，蘇州警方發現網上銷售假冒國際名牌頭盔，抓獲售假嫌疑人朱某夫婦，兩人經營機車行。調查發現，該假冒頭盔成本僅百元，正品價格卻要上萬。民警又巡線抓獲背後的制售假冒頭盔團夥30餘人，查扣假冒頭盔15,000多頂，涉案金額達2億元。

網民批「機車媛」 電單車車友批評罔顧交通安全

「小魚愛吃魚」逆向撞車身亡事件發生後，在內地和機車愛好者圈子引發熱議。許多人指出「小魚愛吃魚」此前的影片中，曾出現逆行，飆車，壓彎，護具不齊，頭盔沒保障等行為，網民多次出言提醒。

亦有網民發現他曾帶著粉絲「壓彎」（車子轉彎時通過傾斜車身轉彎，速度越快傾倒角度越深），更稱「穿黑絲」的粉絲優先，質疑她為了吸引瀏覽量忽視自己和別人的安全，網民也紛紛為被撞的男騎士祈福。

23歲電單車「黑絲女神」逆向撞車身亡　事發時疑帶山寨安全帽

微博摩托車車主指出，事發當時「小魚愛吃魚」騎的是「BMW R 1200 GS」（車友暱稱：水鳥）重機，要價超過30萬人民幣，網民稱「小魚愛吃魚」當時騎乘的那輛車並非他所有，而是借來的。

內地摩托車車主指出，近期出現許多「摩媛」、「機車媛」騎昂貴的電單車搭配清涼的裝備，吸引許多粉絲。但不只配備不齊全、缺乏交通安全意識和對電單車操作缺乏基本知識，很容易危害自己和其他人的安全，更會成為錯誤示範，讓真正愛車的車友很擔憂。

亦有網民批評近年來隨著社交平台興起的「媛文化」，出現「佛媛」、「菜市場媛」等網紅，批評這就是內地社交平台賺佣金，網紅賺流量衍生的一種怪現象。

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