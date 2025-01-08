王星被賣豬仔獲救　演員范虎揭泰國驚險逃脫經歷：假劇組極其迫真

內地男演員王星（星星）驚傳在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，至1月7日才被尋回。

《紅星新聞》報道，男演員范虎講述了自己與其他演員被騙的經歷。他表示，假劇組非常熟悉演員生態，「話術」專業，故事梗概、人物小傳一應俱全，在業內人士看來也相當逼真，片酬也與一般劇組的片酬相近，欺騙性相當高。



范虎介紹，自己與王星一樣，在一個演員群組內接到某演員經紀人招募演員去泰國拍戲。2024年12月27日，按照經紀人提供的兩段台詞，范虎試演了男主角和男配角的戲份，對方將試戲片段發給「劇組」，但范虎僅一個小時就收到對方回覆稱很滿意，「當時也沒覺得太快，不正常，因為他們說原定的男主可能會『鴿』，這在劇組也很正常，就會臨時換演員，所以我當時也沒多想」。

范虎講述了自己與其他演員被騙的經歷。（紅星新聞）

隨後，一名自稱是該劇組「選角團隊負責人」，微信名為「歌萊美傳播-Belia」的人與范虎對接。Belia聲稱，該劇集的男主可能會棄演，但制片人覺得范虎適合，若男主角屆時未有在劇組現身，就請范虎頂替，並承諾會加錢等。

演員經紀人後來建立聊天群組，群組內一共有4名演員，其中2人已抵達曼谷，另一名為自稱也被騙的演員徐大久。在Belia的催促下，范虎於2024年12月28日抵達泰國曼谷，徐大久也於同日抵泰，但對方安排兩輛車來接人的做法讓范虎生疑。

抵達曼谷機場後，Belia安排兩輛車來接演員，此做法讓范虎生疑。（紅星新聞）

范虎介紹，不久後，他收到早一天已抵達曼谷的另外2名演員的訊息，他們稱返程機票被「劇組」方退票，「可能是早我一天抵達的另外兩名演員意識到了不對勁，『劇組』那邊也有所察覺了。所以把他們的票退掉了，但是由於我一直表現得很順從，所以他們並沒有退我的票」。同時，演員經紀人讓范虎不要上車，於是他和徐大久兩人自行結伴抵達「劇組」方準備的酒店。

2024年12月29日，按照Belia的安排，「劇組」將在30日安排車接載4名演員「進組看看」。然而，Belia為4人預訂30日進組的酒店時，他們再發現異常，「我們4個演員，卻只給我們訂了一個房間，說剩下的房間幫我們訂在其它地方，但是我自己查看的時候，明明訂房平台上顯示該酒店是有多餘房間」。范虎懷疑，Belia想分開4名演員。

假劇組提供的劇組信息相當專業。（紅星新聞）

為了驗證「劇組」是否真實，范虎在社交平台上聯繫了該劇集的泰國籍導演，並發送了「劇組」的相關資料，對方立即回覆稱「不是我，請提醒大家注意騙局！」，並反覆強調「不是我，請保護好你的自身安全」。

在確認遭遇詐騙後，范虎與另外3名演員開始設法逃離，他們表面上繼續順從Belia的安排，答應次日按照原定要求「進組」，實際上則偷偷離開酒店，並特意囑咐酒店前台，表示他們只是出去遊玩。2024年12月30日，范虎平安回到北京。

范虎在社交平台上向該劇集的泰籍導演求證，獲回覆「不是我！小心被騙！」。（紅星新聞）

據范虎出示當時被騙至泰國的「劇組」相關資料，可見資料製作精良，當中包括故事梗概、導演名稱、出品公司、製片團隊、幾名主角的人物小傳、開拍時間和地點等信息。

范虎表示，雖然未能確認王星是否也遇到了同一個團夥，但套路是一模一樣，「這個詐騙信息太專業了，他們對劇組生態特別熟悉，說話都是業內人士的用詞，加上他們出具的組訓（注：通常指的是劇組為了管理和培訓其成員而制定的規章和訓練計劃）非常完整，具有相當高的迷惑性」。

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內地演員王星到泰國後失聯，疑似被運到緬甸。

內地演員王星獲救。（ＣＧＴＮ）

1月7日，中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會官方微信公眾號發布消息稱，「近期，我會關注到有多名演員被疑似詐騙組織以拍攝影視劇等工作為由騙至境外，人身和財產安全受到極大損害。我會對此高度關注。我會鄭重提示，演員及經紀公司在進行跨境工作之前應謹慎鑑別邀約方身份和工作性質，建議在簽署工作合同之前向有關單位核實，我會也可協助會員進行咨詢」。