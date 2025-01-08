王星曝光被賣豬仔細節：被剃頭並與50個中國人同囚 強迫練打字
撰文：朱加樟
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內地年輕演員「星星」（原名王星）在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，獲救後接受泰國媒體採訪時表示，他自己是被欺騙來到泰國從事表演工作，但到達後卻被剃頭，其後被強迫在一個有50個中國人的建築物內練習打字，認為是要他做電詐中心的工作。
王星又表示，他會積極配合泰國當局的調查。
在一段王星接受泰國媒體採訪的影片中，王星用英文表達了對各方救助他的感謝，「讓我可以安全的站在這裡，並且可以回到我的國家，我非常感激」。王星還表示，泰國非常安全，「我會再回來的」。
旁邊一位泰方人士提醒王星用中文再表達一次，又提醒他要表達對泰國政府和泰國總理的感謝，以及要表達還想回到泰國、泰國很安全的意思。
王星用中文表達了以上意思，並再次強調「泰國還是挺安全的，大家不要擔心，我自己以後有機會的話，還會再來這邊，謝謝大家」。
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