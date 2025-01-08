王星曝光被賣豬仔細節：被剃頭並與50個中國人同囚　強迫練打字

內地年輕演員「星星」（原名王星）在泰緬邊境失聯，疑似被賣豬仔到緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯「苗瓦迪」）詐騙園區，獲救後接受泰國媒體採訪時表示，他自己是被欺騙來到泰國從事表演工作，但到達後卻被剃頭，其後被強迫在一個有50個中國人的建築物內練習打字，認為是要他做電詐中心的工作。



王星獲救。（網絡圖片）

王星（頭戴黑帽者）被移交泰國。（湄索警方供圖）

演員星星已到泰國。（CGTN/泰國陸軍拉差瑪努特別任務部隊）

王星又表示，他會積極配合泰國當局的調查。

王星受泰國媒體採訪時，旁邊一位泰方人士提醒王星。（影片截圖）

王星受泰國媒體採訪時，旁邊一位泰方人士提醒王星。（影片截圖）

王星用中英文表達了對各方救助他的感謝，又稱泰國非常安全，「我會再回來的」。（影片截圖）

王星用中英文表達了對各方救助他的感謝，又稱泰國非常安全，「我會再回來的」。（影片截圖）

在一段王星接受泰國媒體採訪的影片中，王星用英文表達了對各方救助他的感謝，「讓我可以安全的站在這裡，並且可以回到我的國家，我非常感激」。王星還表示，泰國非常安全，「我會再回來的」。

旁邊一位泰方人士提醒王星用中文再表達一次，又提醒他要表達對泰國政府和泰國總理的感謝，以及要表達還想回到泰國、泰國很安全的意思。

王星用中文表達了以上意思，並再次強調「泰國還是挺安全的，大家不要擔心，我自己以後有機會的話，還會再來這邊，謝謝大家」。

泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。

泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照。

王星3日凌晨前往泰國拍戲，之後在泰緬邊境失聯。（微博圖片）

內地演員王星到泰國後失聯，疑似被運到緬甸。

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