港女舉報深圳花3千美髮變禿頂 髮型師回應01：去年已退款兼和解
香港女子莊女士近日仿效內地人實名舉報的方式，在小紅書平台持香港身份證拍片實名舉報深圳一間網紅美髮店，指自己花費約3000元（人民幣，下同）美髮後竟變「禿頂」，經醫生診斷毛囊嚴重受損。
莊女士指控店家針對香港消費者作不良誘導消費，指深圳市監局已立案調查，又呼籲港人選擇有信譽的商家或留港消費。
實名舉報的影片長約2分鐘，可見莊女士手持香港身份證，以普通話指控深圳皇廷廣場一家網紅店的涉嫌不良行為，影片並展示了其頭髮「禿頂」的情況。
「這是對所有港人顧客的割韭菜行為」
莊女士在影片裡描述，幾個月前在網上受到涉事的網紅髮型師的宣傳吸引，到店美髮時卻成為「一場災難」。莊女士指該店在處理燙髮根的時候涉嫌嚴重失誤，「藥水竟然滲透到了我的頭皮，在加熱的過程中我感覺到了刺痛，彷彿頭皮正在被火燒」。
莊女士形容，之後是持續數月的難忍不適，頭痛、瘋狂的脫髮，現在有禿頂的情況，而最令她氣憤的是，這位網紅髮型師一直對她的情況置之不理，「這是對所有港人顧客的割韭菜行為」。她在文字中補充指，醫生稱其毛囊受損嚴重，目前深圳市監局已立案處理。
「港人北上消費有太多陷阱，我該如何是好？」
舉報帖文又附上大段文字描述稱：「早前北上去皇廷廣場的美髮店，找這所謂網紅整頭髮，又燙又染又護理成3000，效果還衰過晤（唔）整，當時D藥水臭到暈已有懷疑，向其投訴其藥水問題對我頭皮損傷，到介入，商家也承認及承諾做翻護理，衰心軟，覺得現在經濟不好，大事化小，我見他們承諾做翻護理，就算數，但我發現所謂的護理只是理順我的頭髮，讓頭髮不會太乾澀導致更多斷發或脫髮，完全頭皮沒有幫助。」
文字描述稱：「只是2個幾月我的頭頂就禿頭了，問了醫生，說毛囊受損嚴重，目前找這家商家已經沒有回覆，非常無奈，請問港人北上消費有太多陷阱，我該如何是好？」
籲選擇有信譽商家或留港消費
莊女士又在影片中形容該網紅店「是對香港消費者的一個徹底欺騙」，「商家使用針對港人消費者的誇大事實的視頻和高度美顏的視頻，誘導消費，並且服務質量和效果不盡人意」。
莊女士又在影片中呼籲港人要理性消費，「每一位港人在消費的時候，必須保持頭腦清醒，不應被這些高度美顏的視頻，和網紅打造的誇張宣傳而有所迷惑……要選擇那些真正有信譽的商家，或者留港消費。」
髮型師回應《香港01》：已和解、退錢
對於莊女士的控訴，1月10日，髮型師海德回應《香港01》表示，2024年9月莊女士前往他工作的皇庭廣場D.X Salon做頭髮，包含剪頭、染髮、燙髮3項，當時收費為2400元（人民幣，下同）。做完頭髮，莊女士返回香港後對其表達不滿，認為染髮不均勻。
海德稱，他跟莊女士提議免費幫她調整補救，並於10月份時多加200元，將2600元退回莊女士，「溝通完了，我們也和解了，把錢退給她了。」
據海德提供的微信對話截圖顯示，莊女士（Suki）在微信中收下退回的2600元，並表示「很感謝你們這麼認真幫我拯救我的頭髮，我收了你會安心點，貼子我已經關閉了，放心吧。」
海德亦提供「投訴調解協議書」，上面顯示在深圳市市場監督管理局的調解下，莊女士和D.X Salon達成一致，包括為莊女士提供頭髮修復服務，而D.X Salon也承諾將規範宣傳用語。雙方於2024年10月10日達成協議和解。
D.X Salon的其中一位負責人表示，事件發生後，他們多次派資深理髮師前往香港、深圳灣門店免費為莊女士進行頭髮修護，次數多達6次，直至2024年12月。
負責人說，公司老闆在微信群組中專門為莊女士解決問題，「我們總公司的老大就聯繫她，說Suki姐姐你不滿意，我今天馬上專車到香港去幫你解決，全程幫你免費服務。」有公司老闆所在的微信群組截圖顯示，12月時莊女士在群組中說「稱讚下你們的產品，在家都有Salon的感覺。」
負責人表示，不知自己哪裡得罪莊女士，他承認不是所有服務都能百分百讓顧客滿意，「但如果有出錯的時候，我們願意接受批評去改進。」