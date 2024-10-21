反向購物？瘋傳婦人羅湖口岸拖洗衣機到深圳 網民憑1線索猜原因
撰文：許祺安
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近日，小紅書有網民發帖稱，自己在羅湖口岸遇到一名婦人將洗衣機由香港拖回內地，她稱：「今天見得這一波，真是一波反向買電器啊。」但有網民指出，該洗衣機應是內地銷售的洗衣機，原因便是機身的能耗標識為「中國能效標識」。
根據這位小紅書網民的帖子描述，她前幾日在羅湖口岸，看到一個從香港拖洗衣機到內地的婦人。她感慨道：「都是從大陸拖到香港啊，我前一段時間還在網上準備買冰箱到香港呢，今天見得這一波，真是一波反向買電器啊。」
不過評論區很快有網民表示，該名婦人應該是將洗衣機帶回內地換貨或維修：「她是淘寶買洗衣機，賣家寄個壞的，香港地區不包郵退貨。她拿深圳退貨」。
有人表示，影片中的洗衣機應是內地銷售的洗衣機，原因便是機身的能耗標識為「中國能效標識」。
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