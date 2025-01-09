挑戰與機械人拗手瓜　廣東兩男子雙雙當場骨折　網民斥：先治腦子

廣州佛山兩名男子，近日因與機械人「扳手腕」（拗手瓜），導致雙雙肱骨下段骨折。



廣州佛山兩名男子，近日因與機械人「扳手腕」（拗手瓜），導致雙雙肱骨下段骨折。（廣州日報）

據《廣州日報》報道，兩名男子表示嘗試了一種名為「扳手腕」的遊樂設施，設施聲稱能測試上臂力量，然而他們未料到「機械臂」的力量如此之大，上臂均當場骨折緊急到醫院醫治。

醫生介紹，兩人骨折的位置為肱骨下段，該位置一般多由旋轉暴力以及傳導暴力所致，其中下三分一的骨折易合併橈神經損傷、發生骨不連等併發症。患者通常會出現肘部腫脹、壓痛、正常上髁輪廓消失、肘關節活動受限、手指無力等徵狀。

醫生續稱，對於此類骨折，首先需進行X線檢查，以明確骨折移位情況和損傷程度。若骨折移位不明顯，且損傷程度較輕，可通過夾板固定4-6周進行治療；若骨折移位顯著，則需手術治療。

廣州佛山兩名男子，近日因與機械人「扳手腕」（拗手瓜），導致雙雙肱骨下段骨折。（廣州日報）

廣州佛山兩名男子，近日因與機械人「扳手腕」（拗手瓜），導致雙雙肱骨下段骨折。（廣州日報）

醫生還提醒，應謹慎選擇遊樂設施，在玩樂中量力而行，避免給自身帶來傷害。

網民點睇：

「機器人第一定律：不准傷害人類。」

「扳手腕太危險了，還是打耳光來得更安全。」

「我覺得，先治腦子比較好，不然下次還來！」

「人機只能智取，不可硬來！你拔掉電源不就贏啦！」

「人家遊樂設施名字就叫扳手腕，明顯是設施安全問題。」

