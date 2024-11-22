世界互聯網大會多款機械人、機械狗亮相　逼真《黑悟空》超高人氣

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月19日至22日在烏鎮舉行。今年，「互聯網之光」博覽會將聚焦人工智能（AI），通過「線下實景+線上雲展」的方式展示全球互聯網的最新發展成果，共有來自53個國家和地區的665個企業參展，創下新紀錄。



而最受關注和歡迎的是機械人、機械狗，他們能運用的地方也越來越多，造型也越來越百變。另外，火遍全球的國產3A遊戲《黑神話：悟空》截至今年10月在Steam平台銷售額已經超過10億美元，遊戲中的經典角色黑悟空的模型也現身展館，吸引許多觀眾駐足圍觀。



據了解，現場觀眾可借助AI技術化身為「西行冒險者」，體驗到東方神話的神秘力量與現代遊戲科技的非凡魅力，以及這款遊戲的美術精妙之處。

國產3A遊戲《黑神話：悟空》火遍全球。（視覺中國）

國產3A遊戲《黑神話：悟空》現身展區．（視覺中國）

機械人可以看病、著唐裝？機械狗會握手、翻滾和撒嬌

「互聯網之光」博覽會今年特別設立「人形機械人」展區。記者觀察了解到，人形機械人能幫助家庭照顧、醫療養老，也因此，如何創造更貼近人類的機械人，成為家庭照護機械人的目標。

其中，機械人「夏瀾」是最「貼近」人類的。「夏瀾」的面部由矽膠材質特殊處理而成，它能呈現出喜怒哀樂等不同表情，還可以做出相應手勢動作。更令人驚奇的是，「夏瀾」也能夠進行情感計算，通過識別人類的情緒「喜怒哀樂」來做出回應。

機械人「夏瀾」能夠做出細微的臉部表情，並給予人類情感反饋。（01記者攝）

「夏瀾」的面部由矽膠材質特殊處理而成，當你和它進行對話時，它會根據說話的內容，呈現出喜怒哀樂等不同表情。（01記者攝）

過去看西方科幻片，對於機械人的形象有了一定的刻板印象，但互聯網之光現場，可以看到穿著中國傳統服飾的機械人「清寶」，他能為觀眾表演舞蹈，也可以當導遊，相信未來他會更多地走進中國的各種特色景區。

穿著中國傳統服飾的機械人「清寶」。（01記者攝）

現場也展示有4公斤重的外骨骼機械人，人類穿上它後，無論是抬起胳膊拿東西，搬著重物行走，還是蹲下再起身，都會省力許多。據了解，這種機械人主要用於工業生產，電力礦山、機場地勤、汽車製造是主要應用場景，工人穿上機械人裝，能夠降低最高60%的體能負荷，宛如《鐵甲奇俠》（Ironman）真實上演。

世界互聯網大會展出多款不同功能的機械人，這款機械人可以讓人站在上面，體會人機合一的感覺。（01記者攝）

人形機械人更可以完成從農產品採摘到銷售的全流程。人形機器人「小綠」在博覽會現場推銷草莓。「小綠」能夠辨識出不同的農產品，可以成為未來農業領域和無人商店的幫手。

據了解，人形機器人的肢體控制能力是現代科技發展的一大觀察重點，這在人工智能領域被稱為「任務規劃」，人形機器人需要對涵蓋文字、圖像、聲音等多種形式的信息進行理解和分析。

機械人小綠現場販售草莓。（01記者攝）

除了人形機械人，機械狗也是超高人氣。現在中國產機器狗已經相當靈巧，它們可以翻滾、和人類握手，更可以「比愛心」。另外，警用的機械狗更可以透過人臉識別，幫助警察一起追捕逃犯。

本屆烏鎮峰會以「擁抱以人為本、智能向善的數字未來——攜手建構網路空間命運共同體」為主題，博覽會以人工智慧（AI）為展示重點，記者了解到AI應用已經涵蓋人類生活的各個層面，除了驚奇於科技的進化之快，如何面對AI帶來的挑戰和變化，也值得我們深思。

世界互聯網大會展出多款不同功能的機械人。（01記者攝）

世界互聯網大會展出多款不同功能的機械人。（01記者攝）

《世界互聯網發展報告2024》藍皮書正式發布

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會舉行新聞發布會。由中國網絡空間研究院編寫、國內互聯網領域高端智庫和研究機構支持參與的《中國互聯網發展報告2024》和《世界互聯網發展報告2024》藍皮書正式發布。

據《中國互聯網發展報告2024》目前，中國算力總規模位居世界第二，網民規模近11億人，互聯網普及率達到78%。數字經濟規模穩居世界第二，中國建成近萬家數字化工廠（車間）和智能工廠。2023年，中國數字經濟核心產業增加值超過12萬億元，佔GDP比重10%左右。

截至2023年底，中國網絡視聽市場（包括長影片、短影片、直播、音頻等領域）市場規模突破萬億元大關，國內遊戲市場實際銷售收入超3000億元；自主研發遊戲在海外市場實際銷售規模連續4年超千億元人民幣。截至今年三季度，中國自主研發的遊戲在海外市場實際銷售收入為137.23億美元。