世界互聯網大會多款機械人、機械狗亮相　逼真《黑悟空》超高人氣

撰文：蔡苡柔
出版：更新：

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會於11月19日至22日在烏鎮舉行。今年，「互聯網之光」博覽會將聚焦人工智能（AI），通過「線下實景+線上雲展」的方式展示全球互聯網的最新發展成果，共有來自53個國家和地區的665個企業參展，創下新紀錄。

而最受關注和歡迎的是機械人、機械狗，他們能運用的地方也越來越多，造型也越來越百變。另外，火遍全球的國產3A遊戲《黑神話：悟空》截至今年10月在Steam平台銷售額已經超過10億美元，遊戲中的經典角色黑悟空的模型也現身展館，吸引許多觀眾駐足圍觀。

據了解，現場觀眾可借助AI技術化身為「西行冒險者」，體驗到東方神話的神秘力量與現代遊戲科技的非凡魅力，以及這款遊戲的美術精妙之處。

國產3A遊戲《黑神話：悟空》火遍全球。（視覺中國）
國產3A遊戲《黑神話：悟空》現身展區．（視覺中國）

機械人可以看病、著唐裝？機械狗會握手、翻滾和撒嬌

「互聯網之光」博覽會今年特別設立「人形機械人」展區。記者觀察了解到，人形機械人能幫助家庭照顧、醫療養老，也因此，如何創造更貼近人類的機械人，成為家庭照護機械人的目標。

其中，機械人「夏瀾」是最「貼近」人類的。「夏瀾」的面部由矽膠材質特殊處理而成，它能呈現出喜怒哀樂等不同表情，還可以做出相應手勢動作。更令人驚奇的是，「夏瀾」也能夠進行情感計算，通過識別人類的情緒「喜怒哀樂」來做出回應。

機械人「夏瀾」能夠做出細微的臉部表情，並給予人類情感反饋。（01記者攝）
「夏瀾」的面部由矽膠材質特殊處理而成，當你和它進行對話時，它會根據說話的內容，呈現出喜怒哀樂等不同表情。（01記者攝）

過去看西方科幻片，對於機械人的形象有了一定的刻板印象，但互聯網之光現場，可以看到穿著中國傳統服飾的機械人「清寶」，他能為觀眾表演舞蹈，也可以當導遊，相信未來他會更多地走進中國的各種特色景區。

穿著中國傳統服飾的機械人「清寶」。（01記者攝）

現場也展示有4公斤重的外骨骼機械人，人類穿上它後，無論是抬起胳膊拿東西，搬著重物行走，還是蹲下再起身，都會省力許多。據了解，這種機械人主要用於工業生產，電力礦山、機場地勤、汽車製造是主要應用場景，工人穿上機械人裝，能夠降低最高60%的體能負荷，宛如《鐵甲奇俠》（Ironman）真實上演。

世界互聯網大會展出多款不同功能的機械人，這款機械人可以讓人站在上面，體會人機合一的感覺。（01記者攝）

人形機械人更可以完成從農產品採摘到銷售的全流程。人形機器人「小綠」在博覽會現場推銷草莓。「小綠」能夠辨識出不同的農產品，可以成為未來農業領域和無人商店的幫手。

據了解，人形機器人的肢體控制能力是現代科技發展的一大觀察重點，這在人工智能領域被稱為「任務規劃」，人形機器人需要對涵蓋文字、圖像、聲音等多種形式的信息進行理解和分析。

機械人小綠現場販售草莓。（01記者攝）

除了人形機械人，機械狗也是超高人氣。現在中國產機器狗已經相當靈巧，它們可以翻滾、和人類握手，更可以「比愛心」。另外，警用的機械狗更可以透過人臉識別，幫助警察一起追捕逃犯。

十年磨一劍　黑悟空為國產遊戲出海打造金招牌︱伽羅華來稿｜「黑悟空」爆火出圈　中華文化出海西遊

本屆烏鎮峰會以「擁抱以人為本、智能向善的數字未來——攜手建構網路空間命運共同體」為主題，博覽會以人工智慧（AI）為展示重點，記者了解到AI應用已經涵蓋人類生活的各個層面，除了驚奇於科技的進化之快，如何面對AI帶來的挑戰和變化，也值得我們深思。

世界互聯網大會展出多款不同功能的機械人。（01記者攝）
世界互聯網大會展出多款不同功能的機械人。（01記者攝）

《世界互聯網發展報告2024》藍皮書正式發布

2024年世界互聯網大會烏鎮峰會舉行新聞發布會。由中國網絡空間研究院編寫、國內互聯網領域高端智庫和研究機構支持參與的《中國互聯網發展報告2024》和《世界互聯網發展報告2024》藍皮書正式發布。

據《中國互聯網發展報告2024》目前，中國算力總規模位居世界第二，網民規模近11億人，互聯網普及率達到78%。數字經濟規模穩居世界第二，中國建成近萬家數字化工廠（車間）和智能工廠。2023年，中國數字經濟核心產業增加值超過12萬億元，佔GDP比重10%左右。

截至2023年底，中國網絡視聽市場（包括長影片、短影片、直播、音頻等領域）市場規模突破萬億元大關，國內遊戲市場實際銷售收入超3000億元；自主研發遊戲在海外市場實際銷售規模連續4年超千億元人民幣。截至今年三季度，中國自主研發的遊戲在海外市場實際銷售收入為137.23億美元。

世界互聯網大會聚焦AI迎新局 消息指國務院副總理丁薛祥或出席世界互聯網大會開幕習近平短片祝賀　副總理丁薛祥出席提四點建議世界互聯網大會背後的烏鎮：「不務正業」的千年水鄉
網絡文化
網絡安全