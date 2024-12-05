BBC聲稱新疆蕃茄涉「強迫勞動」　外交部斥抹黑：機械化已超過90%

BBC（英國廣播公司）周二（3日）發布所謂調查報道，稱英國超市售賣的多種番茄醬可能含有來自中國新疆的番茄原料，這些番茄可能是「強迫勞動」的產物。此外，BBC還發布所謂揭秘新疆番茄涉及「強迫勞動」的影片，呼籲西方國家停止使用新疆番茄原料或成品。

在北京，外交部發言人林劍周四（5日）在例行記者會上對此表示，新疆不存在「強迫勞動」，中國政府始終堅決反對並嚴厲打擊強迫勞動。新疆番茄和新疆棉花一樣，都是享譽世界、家喻戶曉的優質產品，從種植到採收已基本實現了機械化，機採率分別超過90%和85%，又何談「強迫勞動」？



新疆機械化採收番茄。（視覺中國）

新疆機械化採收番茄。（視覺中國）

林劍表示，新聞的生命在於真實，不造謠傳謠、不偏聽偏信，是新聞職業道德的起碼要求，也是公正客觀媒體的基本素養。在BBC的調查報告和影片中，所謂「證據」很多都冠以「聲稱」、「感受」這樣的主觀臆斷，在未經核實的情況下先入為主、斷章取義，妄言新疆番茄採收行業存在「強迫勞動」。

林劍說，「有關記者大費周章花幾個月時間研究十幾種番茄醬、卻不願花一秒鐘瞭解新疆的真相，這是典型的雙標偏見。」

新疆機械化採收番茄。（視覺中國）

林劍強調，無論如何污衊抹黑，都改變不了新疆產品物美質優的本質，破壞不了新疆經濟社會發展穩定繁榮的事實。（視覺中國）

林劍認為，近些年，一些別有用心的人不斷借「強迫勞動」來博眼球、蹭熱點，一批批所謂的「導演」、「演員」粉墨登場，一篇篇所謂「證詞」、「報告」屢見不鮮。上周炒作了新疆棉花，這周又炒作新疆番茄，那麼下周是不是又要把黑手伸向新疆光伏、新疆胡蘿蔔甚至是新疆的牛羊肉？

林劍強調，無論如何污衊抹黑，都改變不了新疆產品物美質優的本質，破壞不了新疆經濟社會發展穩定繁榮的事實。「我們希望有關方面認清『強迫勞動』謊言背後的險惡用心，也歡迎大家多到新疆去走一走，看一看，實地品嘗新疆的番茄，體驗新疆的生活，感受真實的新疆。」