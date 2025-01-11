港城大「00後」印尼籍女學生　遍尋40多本族譜福建尋根成功

「黃禮遺」是刻在祖父墓碑上的名字，上面還刻有「福建南安廿三都美林鄕」；而曾祖父在祖父出生時就過世了，只知道名字是「黃遠景」。憑着僅有的這些信息，不久前，「00後」女孩黃海玲來到福建泉州南安市尋根。各方工作人員翻閱40多本黃氏族譜無果，但好在大家並沒有放棄。



黃海玲是2003年出生於印度尼西亞的華裔，目前在香港城市大學讀大四，她也是香港印尼研究學社青年部部長。

南安市僑聯、美林文化研究會向黃海玲贈送《南安華僑志》等書冊，以及印有黃海玲在東頭角落這一派系族譜信息的冊子。（中國新聞網）

上個月底，泉州市僑聯開展泉籍僑界青年(港區高校)助力新質生產力發展產學研交流活動。多所港區高校泉籍華裔優秀留學生代表受邀來到泉州，開展交流對接，黃海玲也是其中之一。

同行的香港印尼研究學社社長楊仁祖籍南安金淘，活動結束後，他想去祖宅看看，便鼓勵黃海玲也一同去南安尋根。遠在印尼的媽媽發來一張祖父墓碑的照片，黃海玲帶着這張照片開啟了尋根之旅。

南安是位於福建省東南沿海、晉江中遊的縣級市，也是聞名遐邇的僑鄉。自唐朝起，南安人便遠赴海外謀生。如今，有400多萬海外僑胞和港澳台同胞遍布世界58個國家和地區。

100多年前，黃海玲的曾祖父遠渡重洋，在異鄉開枝散葉，但也始終心系故鄉。黃海玲告訴記者，家中一直堅持多說中文，讓子孫後代莫忘鄉音。

此次尋根，並非一帆風順。由「福建南安廿三都美林鄕」可以確認為美林人。但泉州市僑聯、南安市僑聯、美林街道辦事處、美林文化研究會等各方工作人員共同幫忙翻閱族譜，都未找到「黃遠景」和「黃禮遺」的相關信息。

圖為泉州市僑聯、南安市僑聯、美林街道辦事處、美林文化研究會等各方工作人員共同翻閱族譜，幫助印尼華裔青年黃海玲尋根。（中國新聞網）

大家不斷複查時，發現族譜記載有「孫景，子二，長子禮同，次子禮遣」。「遺」和「遣」字形極為接近，而「黃遠景」恰好是「孫」字輩，會不會就是族譜里記錄的孫景？最終，經過多方確認，此次要尋找的正是美林街道松腳自然村東頭角落孫景支派的後裔。

美林文化研究會覆印了這一派系的族譜交給黃海玲。看到「孫景」旁用小字寫着「台灣分支」，黃海玲才知道，曾祖父當年並不是直接去了印尼，而是先去了台灣。

南安市美林文化研究會會長黃清澤告訴記者，研究會經常幫助僑胞尋根，但由於一些僑胞的祖輩不識字，或到海外後中文名不常用，或曾更改名字，或家譜在整理、傳抄過程中產生錯誤等種種原因，後代尋根經常遇到很大困難，工作人員、熱心人士常常盡自己所能多方詢問、比對、核查。「這次幫小姑娘在族譜中找到家族根源，我們都非常開心。」他說。

黃海玲在宗親的陪伴下參觀黃氏家廟。（中國新聞網）

找到家族根源後，黃海玲跟隨南安的宗親一同前往祖厝和黃氏家廟參觀，感受黃氏的家風文化，品嘗了蒸地瓜粉片、海蠣煎、閩南鹵面等當地特色菜肴。

「起初我不知道為什麽要來，現在終於知道了，我來對了！」踏上先祖的故土，聽到熟悉的閩南語，嘗到記憶中的閩南味，黃海玲明白了此行的意義。她說，此次尋根之行增加了她對中國的了解，希望往後能成為促進中印尼兩國文化交流的橋梁。

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